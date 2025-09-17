Вносителите от МЕЧ и ПП-ДБ обвиниха МВР в корупция и полицейско насилие, Йордан Цонев предупреди, че Пеевски пази държавността от тях

Започнаха дебатите по петия поред вот на недоверие. Той е внесен от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС с мотиви за несправяне на правителството "Желязков" в сферата на вътрешния ред и сигурността. Подкрепят го и останалите две опозиционни групи - "Величие" и "Възраждане".

За първи път опозицията е единна при внасяне на вот на недоверие към кабинета на ГЕРБ, БСП и ИТН. Въпреки това гласовете им няма да стигнат да съборят кабинета, освен ако някой депутат от мнозинството или от ДПС-НН не се отклони от партийната линия и не подкрепи вота.

Мотивите бяха представени от лидерите на МЕЧ и "Да, България" - Радостин Василев и съпредседателя Божидар Божанов. В мотивировката за искане на оставката на кабинета от МЕЧ наблегнаха на корупцията в МВР. Не подминаха и случая в Русе, наред с различните слухове и версии, които възникаха около него.

Радостин Василев изреди, че са налице системни корупционни практики и зависимости от контрабандни канали в МВР, унищожаване на доказателства, които вътрешният министър Даниел Митов приемал с насмешка. Василев посочи, че премиерът и вътрешният министър са неспособни да се справят с корупцията в МВР.

"Корупцията в структурите на МВР подкопава общественото доверие и държавата", заключи Василев, като цитира и скандал с фалшиви дипломи от Академията на МВР за хора от ГЕРБ.

"През месец август държавата изгоря. Никакви мерки и отново неподготвена системата. Липса на стратегически решения по пътната безопасност. Приетите решения са половинчати, които няма да доведат до истински резултати", продължи Василев. Той констатира още, че "в такива големи мащаби полицейско насилие никога не го е имало в МВР". И цитира случаите с починалите при арест Даниел Кискинов от Казанлък и Явор Георгиев от Варна.

"Колкото по-бързо бъде освободен Даниел Митов от поста и цялото правителство си иде, толкова по-бързо ще се възстанови държавността", заключи Радостин Василев.

"На върха на пирамидата е Делян Пеевски", продължи да излага мотивите и от името на ПП-ДБ Божидар Божанов. Той посочи, че лидерът на ДПС-НН подчинявал институциите с компромати. Той превзема институциите по махленски начин - с компроматчета и заплахи, които не и трябвало да плашат никого", заяви Божанов.

"Най-добре е да освободите властта за хора, за които в чекмедженчето на момчето няма папчици с компроматчета", призова той. Божанов добави към мотивите, че е налице рекет върху бизнеса, а темата за завляданата държава е в основата на това България да е последна в почти всички европейски институции.

И посочи, че "всяко следващо управление ще бъде коалиционно", за което неминуемо "ще са нужни компромиси, но компромис със завладяната държава и скритите зависимости не може да има".

От ДПС - Ново начало заявиха, че именно те са гарантът ПП-ДБ да не завладеят държавата.

"Фиксацията ви върху Делян Пеевски е разбираема за нас. Фиксацията ви върху завладяната държава е разбираема за нас. Точно Делян Пеевски не ви позволи да завладеете държавата и затова сте фиксирани върху него. Точно той започна да сваля лицемерните ви маски", обобщи Йордан Цонев, като посочи, че от коалицията просто са искали да овладеят системата на сигурността и правосъдието със свои кадри.

Цонев заяви, че ПП-ДБ вече не могат да свалят управление с протести и че това кога ще си отиде правителството, зависи само от ДПС - Ново начало.

"Ако целта на тези вотове, този вот е да вдигнете някаква протестна вълна, няма да стане. Протестът, като инструмент за сваляне на правителства, е в миналото, вашият протест. Ако е социален, може би ми могъл", предупреди депутатът.

"Скритият жокер не са протестите. Жокерът е ДПС-НН", предупреди Цонев за това кой може да свали правителството.

По време на цялото му изказване той говореше за лицемерието на инициаторите на вота на недоверие.

"Лицемерието е характерна черта на тяхната общност, започнала да се формира още в началото на 90-те години. Неслучайно Сорос прегърна синове и дъщери на бивши ченгета и бивши комунисти", добави Цонев, като посочи за такива повечето от лицата, сформирали преди ден новото демократично общество за обща президентска кандидатура.

"Още не беше изсъхнало мастилото от статиите им с дитирамби за комунистическия режим, когато станаха натовци, демократи и русофоби", върна се назад във времето Цонев. И констатира, че въпросната демократична общност имала навика да се ребрандира постоянно в годините, като сега нейни представители били в редиците на ПП-ДБ.

"Грандиозен парад на това лицемерие - да се представяш за такъв, какъвто не си", заключи Цонев. Като един от примерите за лицемерие той посочи, че хора от средите на тъй наречените демократи са се подигравали на убития в САЩ американски консерватор Чарли Кърк.

Цонев нарече мотивите на вота на недоверие "парад на лицемерието", като визира конкретно ПП-ДБ.

"Няма как да наречем този вот освен грандиозен парад на това лицемерие", заяви Цонев, който призна, че прочел всичките 80 страници мотиви. А след това се вслушал в призива на Божидар Божанов от социалната мрежа да ги пусне да минат през ChatGPT, ако на публиката не й се чете толкова дълго.

"И аз го пуснах и ChatGPT ми отговори, че текстът не е оригинален, а е плагиастван. Дори едни мотиви не написахте като хората, а ги взехте от стари документи", смъмри Цонев по адрес на ПП-ДБ.

Божидар Божанов репликира, че първата видима подкрепа за това правителство идва именно от ДПС-НН, което било показателно за казаното от него по-рано, а именно, че Пеевски е завладял държавата. Съпредседателят на "ДаБГ" отхвърли упрека на Цонев, че мотивите на вота били изплагиатствани.

"Когато цитираш международни доклади и журналистически разследвания, това не е плагиатство, това е цитиране", обясни Божанов.

Към обвиненията за преписване на мотивите от страна на опозицията се присъедини и правосъдният министър Георги Георгиев.

От 13 страници, посветени на неговия ресор за съдебната система, "три от тях са преписани от доклади на Европейската комисия".

"Още три страници следват в рубриката "Нероден Петко". Цитират се препоръки на ЕК в доклада за върховенство на правото", направи преглед Георгиев. По думите му били вземани за цитиране само критиките, а абзаците за успехите на правителството били подминавани. Той обобщи, че мотивите в частта "Правосъдие" са оскъдно малко и обидно неаргументирани. "Не знам кой ги е писал, но не се е справил", каза министърът на правосъдието.

От "Възраждане" заявиха, че ще подкрепят вота на недоверие, а към вече изброените недъзи в МВР и сферата на сигурността Костадин Костадинов добави, че вече си имаме " и "украинска мафия". "На страната е нужен не вот на недоверие, а революция", заключи Костадинов.

От партията изтъкнаха и друга причина за оставка на кабинета "Желязков" - заради пълната му зависимост от ДПС-НН, твърди партията.

Цончо Ганев пък заговори за "убийството на политическия хегемон ГЕРБ", който бил превземан от Пеевски.

"Този, който унижава Борисов дори и днес, когато му подкрепя правителството", нарече той лидера на ДПС-НН. В цялата тази ситуация имаме политическото убийство на един политически хегемон и затова това правителство трябва да си ходи, защото е пряко зависимо от Пеевски", заяви Ганев. По думите му "мафията си има държава, а цялото това нещо е облечено в евроатлантизъм". Евроатлантизмът пък вече станал евролибералщина, който ни тласкал към дъното, заяви зам.-председателят на "Възраждане4.

"Имаме узурпирана власт", включи се с тезата си в дебатите и лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

Той се спря върху ДАНС и правосъдната система, липсата на титуляри за главен прокурор и за шеф на контраразузнаването. "Може би е изключително удобно изпълняващият функциите Сарафов да ви обслужва", допусна той. И се прехвърли на предложението на кабинета Деньо Денев да оглави ДАНС, на когото няма как да се има доверие, след като президентът е отказа да подпише указа.

"Органите на репресивната власт в държавата са узурпирани от управляващите, за да изпълняват политически поръчки", обобщи Атанас Атанасов.

Необходими са 121 гласа, за да бъде съборен кабинетът. Точно с толкова разполага управляващото мнозинство, но с гласовете на ДПС-НН и четиримата независими, които напуснаха АПС, събира 131.

Към момента опозицията разполага само със 106 гласа, което е недостатъчно за детронирането на премиера и министрите.

Самото гласуване на вота на недоверие обаче ще се състои утре - 24 часа след приключването на днешните дебати. Очертава се това да стане най-рано в следобедните часове, ако следваме досегашната парламентарна традиция.

Управляващите не приеха предложението на "Възраждане" дебатите по вота на недоверие да се излъчва на живо по БНТ и БНР.

