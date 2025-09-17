Депутатът от ДПС-НН заподозря преписване в мотивите, съпредседателят на "Да, България" обясни, че са цитирани международни доклади и журналистически разследвания

2805 Снимки: БТА

Обвинение в плагиатство беше отправено от парламентарната трибуна в началото на дебатите по петия вот на недоверие на кабинета "Желязков". Част от диалога между Йордан Цонев и Божидар Божанов стана ChatGPT.

"Няма да ви припомням какво означава лицемерие да се представяш за такъв, какъвто не си. Защото вие точно това правите в мотивите от осемдесет страници към този вот", заяви Йордан Цонев от ДПС-Ново начало по адрес на опозицията. След което се обърна към съпредседателя на "Да, България" (от коалицията ПП-ДБ) Божидар Божанов, който препоръчал на последователите си в социалните мрежи да поискат от изкуствен интелект резюме на мотивите.

"И, да, господин Божанов, направих си труда да ги прочета, но си направих труда да гледам и вашето видео в ТикТок мисля че беше, в което вие препоръчвате, ако не ни се чете, да го пуснем на ChatGPT да ни даде резюме. Ами, аз го пуснах на ChatGPT и ChatGPT ми отговори, че текстът не е оригинален, а е плагиатстван. Така че ви благодаря за този съвет", заяви Цонев.

"Виждаме, че първата и най-важна защита на правителството идва именно от ДПС-Ново начало. Това е, така, видимо за българските граждани отдавна, но сега трябва да се подчертае - отвърна Божанов и обясни - Когато цитираш международни доклади и журналистически разследвания, това не е плагиатство, това е цитиране. И вие не можете да оспорите тяхното съдържание, затова се заяждате."

Самият Цонев преди това конкретизира обвинението си така: "Дори едни мотиви не написахте като хората, а ги взехте от други стари документи от едни по-стари времена, отнасящи се за други случаи и за други неща".

Dir.bg направи проверка с ChatGPT на въпроса "Плагиатствани ли са мотивите за петия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков?"

Какво провери изкуственият интелект:

Намерих и изтеглих самия документ с мотивите (PDF, 81 стр.), озаглавен "Вот на недоверие — Завладяна държава" (вносители: ПП-ДБ, МЕЧ, АПС).

Търсих в интернет за по-дълги, характерни и уникални фрази от документа (цитати от по няколко изречения) в опит да открие дословно преписване в други вотове, официални доклади или публикувани текстове. Търсих и в официалния сайт на Народното събрание и в медийни публикации.

Резултатът

ChatGPT: "Към момента няма доказателства за системно или дословно плагиатство. Не открих уеб страница или предишен официален документ, в който са налични големи блокове (параграфи/страници) от текста на мотивите дословно и без цитиране. Наетият PDF изглежда представя авторски (или поне адаптирани) текстове и аргументация, специфични за настоящия вот.

Документът използва добре познати политически и юридически формулировки (напр. "завладяната държава", "върховенство на закона" и пр.), които често се повтарят в публичните дебати и и в предишни вотове/доклади — това не е само по себе си плагиатство, а характерна политическа реторика. Множествени медии цитират същите ключови фрази от мотивите", "отвърна" изкуственият интелект, станал част от диалога в НС.

