Прокламиран е като един изключителен труд от 80 страници, но той повтаря в голяма степен вече случили се вотове, каза премиерът

Внесеният вот на недоверие е прокламиран като един изключителен труд от 80 страници, но той повтаря в голяма степен вече случили се вотове, каза премиерът Росен Желязков по време на регионалната академия Младежи-ГЕРБ, която се провежда в Кюстендил.

"И тук стои въпросът ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с Конституцията на въпроси, които вече са разгледани. Каква ще е преценката по предмета на вота, защото в самия си корпус той представлява сбор на случаи, които вие познавате", коментира още Желязков.

"Това е алманах на всички проблеми, които в момента занимават съдебната ни система. По всички случаи - във Варна, в Русе, те са или в съдебна или досъдебна фаза. Всъщност за вота на недоверие, който ние пренасяме като част от политическия дебат, въпросът е ние не изземаме ли функциите на съда. Няма ли да послужи този дебат по повод на вота като форма на въздействие върху безпристрастността и независимостта на съдебната власт", попита премиерът, цитиран от БТА.

"Винаги има решения или присъди на съда, които не се харесват на една от страните. Така е конструирано разбирането в демократичното общество за начина, по който се прогласява и се правораздава - с присъди, с решения. Ние го превръщаме в политически дебат", посочи Росен Желязков. Според него това е форма на надмощие, което един иска да демонстрира върху друг в разговора за политики. Ние не говорим за политики, ние ще превърнем този вот в разговор за казуси, подчерта той.

"И още нещо - в частта, която е свързана с върховенството на закона, мотивите са преписани от доклада на Комисията за върховенството на закона за 2024 г. Т.е. ние ще дебатираме проблемите на настоящето правителство, които се твърдят от опозицията, базирани на факти от 2024 г. Аз съм сигурен, че ще бъде много интересен дебат, в който се надявам обществото да направи разлика между отделните власти - изпълнителна, законодателна и съдебна. Това не трябва да е дебат на гърба на съдебната власт", отбеляза премиерът Росен Желязков.

Той добави, че кабинетът ще се подготви, като той разчита мнозинството да подкрепи кабинета на предстоящия вот, защото това е единствената гаранция да се решават проблемите, които са наследени във взаимодействие на централната и местните власти. "Днес виждаме колко силна е връзката между централната и местната власт, когато служи за решаване на проблемите на обществото, на гражданите и на бизнеса", каза още министър-председателят.

"Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) внесоха вчера в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и депутати от "Алианс за права и свободи". Заявка за подкрепа в зала дадоха и двете опозиционни партии "Възраждане" и "Величие", които не са сред вносителите.

Петият вот е за "провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

