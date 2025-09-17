Всички опити на този партиен лидер, защото той се държи като такъв, а не като президент, е инвестицията да не стане, заяви водачът на ГЕРБ и предложи, че целта на Радев е "да подплаши" инвеститорите от "Райнметал"

4146 Кадър: facebook.com/boyko.borissov.7

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини инициаторите на петия вот на недоверие на кабинета "Желязков" от ПП-ДБ, че чрез хода си саботират приемането на еврото в България. Ако вотът мине, отново ще бъдат махнати спирачките на държавата, добави лидерът на ГЕРБ. Той отправи и упреци към президента Радев, който, по думите му, се държал като партиен лидер.

"Представете си, че падне кабинетът и влизаме да правим бюджет, който да гарантира влизането в еврозоната. Как ще се покрие 3% дефицит, някой дава ли си сметка" попита Борисов на брифинг в кулоарите на парламента, докато в залата се провеждат дебатите по вота.

"Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството утре, в смисъл да не мине вотът, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8%-9%-10%-12% дефицит", прогнозира той.

По думите му "отново ще бъдат махнати спирачките на държавата", а от ПП-ДБ са се качили "на руското влакче" срещу еврото.

Според него определението за вота е "безотговорност".

На въпрос относно бъдещата съвместна фабрика на "Райнметал" с ВМЗ-Сопот в България и изявлението на президента Румен Радев, че ще внесе сигнали за злоупотреби във ВМЗ, лидерът на ГЕРБ отговори: "От пет години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху "Вазовски машиностроителни заводи", за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат".

"Всички опити на този партиен лидер, защото той се държи като такъв, а не като президент, е тази инвестиция да не стане", заяви Борисов и предложи, че целта на Радев е "да подплаши инвеститорите и да не стане тази сделка".

"Аз бих коментирал, ако нещо за "Боташ" е казал. Защото, докато бяхме на почивка, още 50 милиона сме изпратили като най-големия инвеститор в турската държава - това са българите", заяви още лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали трябва да се разформирова антикорупционната комисия, както предлага лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски, Борисов отговори: "Моята позиция, е че тази комисия в този вид не трябва да остане, защото тя беше правена по време на сглобката, за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички служби, комисии, репресивни органи на държавата, от ПП-ДБ".

"То така си беше едно време - конфликтът на интереси към Сметната палата, ДАНС се занимаваше с борбата с корупцията", отговори лидерът на ГЕРБ на въпрос дали подкрепя предложения от ДПС-НН вариант за разформироване на комисията и разпределяне на правомощията ѝ към други институции. "Всъщност, това беше едно механично сливане, като се извадиха хора отвсякъде и се направи комисия", напомни той.

Попитан дали ГЕРБ-СДС ще води преговори с опозицията за попълване съставите на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС, които са с отдавна изтекли мандати, лидерът на ГЕРБ запита с кого да води преговори и заяви че се е "наслушал" на разговори за съдебна реформа с ПП-ДБ. За "Възраждане" каза, че ГЕРБ имат идеологически различия с тях и "за разлика от ПП-ДБ, не сме всеядни".

