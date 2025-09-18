Служители на отдел "Пътна полиция" на СДВР ще предприемат действия по установяване на собствениците на автомобилите, паркирани на булевард "Дондуков" и пред входовете на Народното събрание в нарушение на законите на страната и издаването на съответните санкции, обявиха от МВР, цитирани от БТА, във връзка със сутрешната демонстрация на "Продължаваме промяната".

Парламентът

"Няма съгласувателно разрешение от страна на Столичната община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание", съобщават от вътрешното министерство.

По-рано днес от Столичната община обясниха пред БТА, че от ПП имат подадено съгласувателно писмо за протестни действия на пл. "Независимост", което не включва зоната за сигурност на парламента.

От МВР посочват, че на основание утвърден план от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов и след получено писмо от Столичната община за провеждане на протестни действия на площад "Независимост" са предприети действия по обезпечаване на обществения ред.

Пеевски срещу ПП при блокадата: Крадци, парапет, пеньоар! (видео)
Виж още Пеевски срещу ПП при блокадата: Крадци, парапет, пеньоар! (видео)

"Следва да се има предвид, че в съгласувателното писмо на Столичната община относно мероприятие на политическа партия, наречено "Граждански протест и автошествие срещу политическите затворници в България", на 18 септември 2025 г. от 8:00 часа до 22:00 часа изрично е указано мястото му на провеждане - "плочника на площад "Независимост", извън зоната за сигурност на институциите", допълват от полицията.

Указано е още, че "спирането и паркирането на пътни превозни средства следва да се извършва единствено на обозначените за това места, без да се възпрепятства движението на автомобили". Няма съгласувателно разрешение от страна на Столичната община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание.

"При предприемане от полицейските служители на действията по охрана, описана в утвърдената план-разстановка, на място са установени групи от лица (по-голямата част от тях с имунитет като народни представители), които физически и с автомобили са блокирали входовете и изходите на Народното събрание. Нерегламентираните протестни действия и блокирането са извършени извън предварително съгласуваните часове за провеждане на протестното мероприятие", обясняват от МВР.

Предприети са незабавни действия от полицейските служители за обезпечаване на входовете и изходите в района на Народното събрание за преминаване на автомобили със специален режим - линейки и пожарни автомобили и такива с конкретни задължения по време на пленарните заседания. В допълнение е създадена необходимата организация за премахване и недопускане на автомобили, затрудняващи преминаването на хора и коли в и извън сградата на Народното събрание.

Петият вот срещу кабинета "Желязков" беше неуспешен, два протеста блокираха сградата на парламента през деня.

ИЗБРАНО
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила Лайф
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила
70770
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига Корнер
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига
5834
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки Бизнес
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки
6702
Експериментален космически кораб внезапно се изключи на път за МКС IT
Експериментален космически кораб внезапно се изключи на път за МКС
7851
Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро Impressio
Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро
871
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
3828
Сандвичите с риба са полезни и неустоими Вкусотии
Сандвичите с риба са полезни и неустоими
432
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“? Zodiac
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
973
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца Времето
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
22983