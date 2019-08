362 Снимка: Булфото

Корабът "Моргана" е държан принудително на пристанището от ИА "Морска администрация", въпреки че спешно се нуждае от ремонт, съобщиха източници от бизнес средите.

Има реална опасност плавателният съд да потъне, ако не се вземат спешни мерки, алармират от бизнеса. Това би довело до загуби от милиони и големи щети за държавата.

Преди около 2 месеца шефът на "Морска администрация" к.д.п. Живко Петров каза пред репортери. че казусът със спорния кораб - известен повече с предишните си имена "Бдин" и "Бадр", е "зациклил в някакви съдебни фази".

"Морска администрация нито е отнемала, нито е връщала, нито пък има някакви ангажименти към този кораб, доколкото той не е бил под български флаг", заяви тогава капитан Петров.

Специализираният сайт maritime.bg съобщи на 12 юни, че Националната морска транспортна компания на Либия (General National Maritime Transport Company) твърди, че подготвя многомилионен иск срещу "Морска администрация".

Припомняме, че българското дружество "Булгаргеомин" претендираше за парично задължение към либийската GNMTC през дъщерното й дружество "Либиян навигатор". По-късно, след съдебно решение, което отменя незабавното изпълнение на това задължение, "Булгаргеомин" е продал кораба на либерийска компания.

Така либийският танкер, сменил собствеността си, вече плава под името "Моргана" (MORGANA). За собственик в регистрите е посочена базираната в Монровия (Либерия) - MORGAN & CO LTD, а за мениджър базираната в Херсон (Украйна) - MARINE SAFETY MANAGEMENT LTD, съобщи Maritime.bg.