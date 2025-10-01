Контролното тестване бе направено по искане на защитата на младежа, помел с АТВ петима в Слънчев бряг

11671 Снимка: Булфото

Резултатите и от втората кръвна проба на 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с АТВ петима души на тротоар в Слънчев бряг, показаха наличие на наркотици, съобщи bTV, като се позова на свои източници.

Контролното тестване бе направено по искане на защитата на младежа в лаборатория във Варна, след като на 26 август излязоха резултатите от химико-токсикологичната експертиза, които показаха, че в урината и кръвта на Бургазлиев има следи от марихуана.

Тогава окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви, че резултатите дават основание да се обмисли преквалификация на обвинението към Бургазлиев от неумишлено в умишлено.

В момента младежът се намира в следствения арест, след като първоначално Районният съд в Несебър го остави под домашен арест, но няколко дни по-късно Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража".

Разследването на инцидента, който стана на 14 август, е на финалната права. Готова е и автотехническата експертиза. Тя трябва да покаже защо младежът блъсна движещите се по тротоара пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години, и 49-годишен служител от хотела в близост.

Най-тежко пострада Христина, която бе в реанимацията на Университетската болница в морския град от деня на инцидента, но изпадна в мозъчна смърт на 21 август, а лекарите поддържаха сърдечната функция на пловдивчанката изкуствено чрез медикаменти. На 3 септември около обяд сърцето на Христина спря.

Лекарите в "Пирогов" обаче успяха да спасят 4-годишното й момченце. Преди няколко дни Мартин бе изписан и си е у дома. Детето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация, тъй като не може да говори и да се храни сам.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.