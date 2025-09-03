След близо три седмици в кома и клинична смърт, от този свят си отиде Христина - майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в курорта Слънчев бряг, съобщиха БНТ и NOVA.

Войната по пътищата

Детето беше транспортирано с хеликоптер в "Пирогов", а Христина изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържаха по изкуствен път.

Инцидентът в черноморския курорт се случи на 14 август в ранния следобед. 18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър наел мощното електрическо превозно средство и го подкарал по алеята в курорта. Изгубил контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качил на тротоара. Там блъска 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. При инцидента пострада тежко и служител на близък хотел.

На всички пострадали са извършени над 100 различни изследвания, а оперативно лечение са били ангажирани близо 300 души от медицинския персонал на болницата, съобщиха от УМБАЛ-Бургас.

Никола Бургазлиев отрича да употребява дрога, адвокатката му иска втора експертиза
Задържаният водач на АТВ-то имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза.

Очаква се обвинението срещу него да бъде преквалифицирано в умишлено.

 

 

