Изписаха от "Пирогов" 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Детето тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни само, казаха негови близки
4-годишният Марти, прегазен с АТВ в курорта Слънчев бряг, е изписан от "Пирогов" и вече си е вкъщи.
Момченцето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация. Малкият Марти тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни сам, казаха за bTV близките на детето.
Инцидентът стана на 14 август в Слънчев бряг, когато 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети 35-годишната Христина, майката на Марти, и момченцетo.
Младата жена издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт, а Марти беше транспортиран с въздушна линейка към болница "Пирогов" в София. Там усилията на лекарите продължиха и детето беше изведено от кома.
Днес Марти вече е при баща си и по-малкото си братче.
Шофьорът на АТВ-то Никола Бургазлиев остава в ареста в Бургас с постоянна мярка и обвинение за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици, след като кръвната му проба показа следи от марихуана.