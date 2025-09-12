Системите за ускоряване и за спиране на АТВ-то под наем, карано от Никола Бургазлиев при инцидента в Слънчев бряг, са работили нормално. Това е установил оглед на следствието, съобщи следователят и говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов, цитиран от Нова. Педалът за ускорение е иззет като доказателство.

Войната по пътищата

Тезата на защитата на Бургазлиев е, че е заял и затова той не е можел да спре. След катастрофата в курорта почина 35-годишната Христина Здравкова, а 4-годишният ѝ син Мартин е все още в болница

Разследването разполага със записи, които показват почти всичко - от потеглянето до сблъсъка. Пет камери са заснели абсолютно целия маршрут, обясни следователят. 

На кадрите се виждало как АТВ-то преминава през кръгово движение, движи се по улица, а после, за да избегне микробус, прави рязка маневра. След секунди машината се озовава на тротоара. Пешеходците нямат време да реагират. Превозното средство спира чак във фасадата на хотел. На записите липсват признаци за активирани спирачки.

"Бургазлиев не спира, той преминава през тях и спира в стената на хотела без никаква видимо спирачно усилие, без видимо задействане на спирачния педал. Механизмът на удара е установен визуално. Анализът на тези обстоятелства ще се прави с оглед субективното отношение на водача, но и експертизата ще даде отговор", обясни Маринов.

Огледите са показали, че АТВ-то тежи над един тон: "550 кг е задната ос, около 500 кг е предната. Общото тегло е 1050 кг".

Тестовете доказват употреба на марихуана между 36 и 48 часа преди катастрофата, казва следователят и подчертава, че това е квалифициращо обстоятелство и ще тежи в обвинението. Полевият тест, направен на място, е отчел отрицателен резултат, но кръвната проба, изследвана във ВМА, е показвала обратното.

Институтът за пътна безопасност обвини две министерства за инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Виж още Институтът за пътна безопасност обвини две министерства за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Заключенията от експертизите за скоростта може да са готови в рамките на една-две седмици. След това материалите ще бъдат внесени в съда, съобщава следовател Мариан Маринов.

От 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор предвижда наказателният кодекс, ако Бургазлиев бъде признат за виновен по повдигнатите обвинения.

