Състоянието на детето се подобрява, като лечението му продължава в клиниката по неврохирургия в спешната болница "Пирогов"

1858 Снимка: Булфото

Четиригодишният Мартин, който беше пометен от АТВ от Слънчев бряг заедно с майка си Христина и двете си братовчедки, вече е изведен от реанимация. Това съобщава БНТ, позовавайки се на информация от спешната болница "Пирогов".

Състоянието на детето се подобрява, като лечението му продължава в клиниката по неврохирургия в лечебното заведение. Извършва се и рехабилитация.

Малкия Мартин беше транспортиран от Университетската болница в Бургас до "Пирогов" с медицински хеликоптер в края на август.

Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София бе взето, след като в лечебното заведение в морския град пристигна националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който е и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ.

"Детето е интубирано, диша, но не се възстановява по начина, по който ние се надявахме. Очаквахме да има по-бързо възстановяване, да се влезе в контакт, да отвори очи, да го изведем от реанимацията. По тази причина, след консултация с Националния консултант по детска реанимация, се прецени, че е в интерес на детето да го приведем към по-високо ниво, а именно към колегите в София. Там се надяваме да се положат допълнителни грижи", обясни тогава заместник-директорът на УМБАЛ-Бургас д-р Светлозар Георгиев пред БНР.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние бяха именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

След тежката катастрофа майката Христина издъхна след няколко седмици в мозъчна смърт.

Бургазлиев е в ареста, като обвинението му вече е по-тежко - според новата правна квалификация случаят е определен като особено тежък, престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.