Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев съобщи, че резултатите от химико-технологичната експертиза дават основание да се обмисли преквалификация на обвинението в умишлено

В кръвта и урината на 18-годишния Никола Бургазлиев, врязал се с АТВ в ходещо по тротоара пловдивско семейство и хотелски служител в Слънчев бряг, е открита марихуана или нейната активна съставка - тетрахидрокарабинол. Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, които станаха готови вчера, съобщи на брифинг в Съдебната палата в София окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

"В кръвта и урината на обвиняемия Бургазлиев са открити следи от марихуана. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро неговата активна съставка тетрахидрокарабинол", добави обвинителят.

По думите на окръжния прокурор на Бургас тези резултати дават основание да се обмисли преквалификация на обвинението към Бургазлиев от неумишлено в умишлено.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Районният съд в Несебър остави под домашен арест обвиняемия младеж, но в петък Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража". Никола Бургазлиев бе изведен от съдебната зала с белезници и отведен в следствения арест.

Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов добави, че делото е постъпило в службата вчера.

"Събраните доказателства, сред които записите от камерите от няколко обекта в Слънчев бряг, дават 360-градусов поглед върху мястото на инцидента. Назначена е видеотехническа експертиза, която ще даде визуален отговор за механизма на удара. От назначената автотехническа експертиза пък се очаква експертен отговор за това дали са налице технически причини за настъпване на катастрофата", обясни той.

Назначени са и съдебномедицински експертизи на пострадалите хора, като след излизането им ще се актуализира и обвинението в съответствие със събраните доказателства.

Маринов каза още, че момичето, което се е возило заедно с Никола Бургазлиев на АТВ-то, е дало сведения и ще бъде разпитано в близките дни.

"Казало е това, което й е казал водачът", уточни говорителят на НСлС.

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, Мариан Маринов и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов са се срещнали днес с близките на пострадалите.

"Разследването, което провеждаме, ще бъде всестранно обективно и пълно, бяха дадени гаранции, че ще положим всички усилия да бъде разкрита обективната истина", категоичен бе Мариан Маринов.

