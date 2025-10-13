Заедно с американския президент подписите си под декларацията сложиха лидерите на Египет, Катар и Турция

2564 Снимка: Yoan Valat, Pool photo via AP/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и другите посредници в преговорите подписаха документа за прекратяването на огъня между Израел и "Хамас" в ивицата Газа на церемония в Египет, предаде ДПА.

Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в курортния град Шарм ел Шейх, целта на която според египетската страна е да бъде консолидирано прекратяването на огъня. Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в ивицата Газа.

Още снимки вижте ТУК>>

Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха заедно на една маса, за да подпишат документа. На световната среща на върха имаше представители от около тридесетина страни, включително от Европа и от Близкия изток, предаде БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху бе поканен, но отказа да се включи в срещата, като канцеларията му каза, че датата ѝ е била прекалено близо до еврейски празник. По-рано бяха освободени първите израелски заложници, според споазумението, сред които и един наш сънародник.

След подписването Тръмп призова за нова ера на мир и хармония в Близкия изток и за край на враждите, предаде Асошиейтед Прес.

Зад Тръмп и арабските лидери бяха други световни политици, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.

На срещата на върха присъстваха още премиерът на Испания Педро Санчес, на Унгария - Виктор Орбан, италианската министър-председателка Джорджа Мелони, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, както и президентът на европейския съвет Антонио Коща.

Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Точното му съдържание обаче засега не бе разкрито, отбелязва Ройтерс.

"Имаме шанс, който идва веднъж в живота, да оставим настрана старите вражди и непримиримата омраза", заяви Тръмп и призова лидерите "да декларират, че нашето бъдеще няма да бъде определяно от битките на миналите поколения".

Посещението на Тръмп в Близкия изток, което включи срещата на върха в Египет и произнасянето на реч пред парламента в Йерусалим по-рано днес, идва в момент на крехка надежда за слагане на край на продължаващата от две години война между Израел и "Хамас", посочва АП.

Снимка: Yoan Valat, Pool photo via AP/БТА

"Всички казваха, че е невъзможно. А то ще се случи. И то се случва пред очите ви", заяви Тръмп, застанал до президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси.

Снимка: Yoan Valat, Pool photo via AP/БТА

"Вие сте единственият, способен да постигне мир в региона", заяви египетският президент Ас Сиси по време на среща с Тръмп малко преди подписването. Той също така поиска Тръмп да окаже подкрепа за планираната конференция за възстановяването на ивицата Газа, която Египет иска да домакинства заедно с Германия.

Снимка: Yoan Valat, Pool photo via AP/БТА

Според египетски източници се очаква конференцията да се състои през ноември в Кайро. Към момента обаче не е определена конкретна дата.

Въпреки неяснотата около следващите стъпки в палестинския анклав, който бе опустошен от конфликта, Тръмп е решен да се възползва от възможността да се опита да осигури траен мир и хармония в региона, отбелязва АП.

Той изрази подобна убеденост, че войната между Израел и "Хамас" е приключила, и в речта си пред израелския парламент по-рано днес, където бе посрещнат като герой.

Веднага след церемонията по подписването и изявленията Тръмп напусна египетския курорт и се качи на "Еър Форс Уан", за да се прибере в САЩ, след като само за ден направи близкоизточния рейд от Израел до Египет заради примирието в Газа. Придружаваха го дъщеря му Иванка и зет му Джаред Къшнър.

