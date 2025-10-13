Американският президентски самолет "Еър форс уан", с Доналд Тръмп на борда, кацна в Израел в същия момент, в който бе съобщено, че първата група от освободени израелски заложници се намира вече на израелска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Седем живи заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест, бяха предадени днес от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

Самолетът на президента Тръмп прелетя над Площада на заложниците в Тел Авив, където множество хора са се събрали, за да празнуват освобождаването на заложниците.

На летище "Бен Гурион" Тръмп бе посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху и от израелския президент Ицхак Херцог.

Президентът Тръмп се очаква да държи днес реч в израелския парламент.

По-рано днес "Хамас" публикува списък с имената на 20-те живи израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Снимка: AP/БТА

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Снимка: AP/БТА

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Снимка: AP/БТА

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Снимка: AP/БТА

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

