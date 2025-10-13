Президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта в днешната си реч пред израелския Кнесет огромното влияние на мегадарителката Мириам Аделсън върху политиката на САЩ спрямо Израел, като припомни честите ѝ посещения в Белия дом заедно с покойния ѝ съпруг - хазартния магнат Шелдън Аделсън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп

Шелдън Аделсън, който почина през 2021 г., създаде най-голямата империя от казина в света като шеф на Las Vegas Sands Corp и инвестира голяма част от богатството си в подкрепа на консервативни политици и мерки в САЩ и Израел, припомня Ройтерс.

Двамата Аделсън са известни с филантропията си и бизнес начинанията си в Израел, както и с даренията си за еврейски каузи.

"Тя обича Израел", каза днес Тръмп пред Кнесета, приписвайки на двойката заслугата за формирането на решения като неговото признаване през 2017 г. на Йерусалим за столица на Израел, преместването през 2018 г. на американското посолство в свещения град и подкрепата му през 2019 г. за израелския суверенитет над окупираните Голански възвишения.

Посочвайки Аделсън, лекарка от израелски произход и основен дарител на президентските му кампании, Тръмп каза: "Стани, Мириам", преди да разкаже как Аделсън редовно му се обаждали и го посещавали в Овалния кабинет.

Той се пошегува, че съпругът ѝ бил толкова упорит, че "влизал през прозореца", подчертавайки изключителния достъп и влияние на двойката върху неговата администрация.

С усмивка Тръмп каза: "Тя има 60 милиарда долара в банката", а след това добави: "Мисля, че тя казва: "Не, повече", което предизвика смях. Той я определи като чудесна жена, чиято преданост е толкова дълбока, че веднъж отказала да каже коя държава обича повече - Израел или Съединените щати.

Високопоставен американски служител каза, че Мириам Аделсън е играла роля зад кулисите, като е настоявала пред президента да продължи да се бори за връщането на заложниците, които "Хамас" отвлече от Израел в Газа през 2023 г. Последните оцелели от тях се върнаха днес.

През 2018 г. Тръмп връчи Президентския медал на свободата на Мириам Аделсън, като посочи, че тя е подкрепяла изследванията в областта на зависимостите, основала медицински центрове заедно с покойния си съпруг и е помогнала за създаването на Фондацията за медицински изследвания "Аделсън".

