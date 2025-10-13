Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС започва да финансира специален трибунал, който да преследва руския президент Владимир Путин и други високопоставени руски представители за престъплението агресия срещу Украйна и призова други страни да направят същото, предаде Ройтерс.

Русия на Путин

"Създадохме този специализиран трибунал за престъплението агресия, но сега също така предоставяме финансиране за него", заяви Калас на съвместна пресконференция в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.

"Призоваваме другите държави членки, страни, участници също да го финансират така, че работата да може наистина да започне в пълен мащаб, защото без понасяне на отговорност няма справедлив и траен мир", добави тя.

В отговор на въпрос относно ракетите "Томахоук" (Tomahawk), които президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е възможно да изпрати на Украйна, ако конфликтът не бъде уреден, Калас каза, че зависи от Киев да реши дали Украйна се нуждае от ракетите за отбраната си, предаде БТА.

"Не зависи от нас да кажем, а (от) Украйна да каже от какво наистина се нуждае", заяви тя.

 

Кая Калас смята, че Русия не иска мир, ЕС обсъжда нови €40 милиарда военна помощ за Украйна
Виж още Кая Калас смята, че Русия не иска мир, ЕС обсъжда нови €40 милиарда военна помощ за Украйна

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон този петък, където двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег, съобщи Ройтерс.

В разговор с репортери в Киев Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети "Томахок" са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса. 

ИЗБРАНО
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания Лайф
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания
36906
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева Корнер
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева
19188
КРИБ: Диалогът трябва да е за растеж, не за по-високи данъци Бизнес
КРИБ: Диалогът трябва да е за растеж, не за по-високи данъци
4070
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха IT
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха
1694
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото Impressio
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото
581
Има ли бъдеше за Симеоновския лифт? Trip
Има ли бъдеше за Симеоновския лифт?
1971
Обелването на киви може да е като детска игра Вкусотии
Обелването на киви може да е като детска игра
1003
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври?
1403
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли Времето
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли
1100