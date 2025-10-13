Нетаняху обаче заяви, че военната кампания на Израел срещу "Хамас" все още не е приключила

3560 Снимка: БТА/АП

Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещение в Израел и Египет за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав.

"Войната приключи, разбирате ли това?", заяви Тръмп пред медиите, в отговор на въпрос за конфликта между Израел и "Хамас". Той обеща също, че посещението му "ще бъде много специален момент". "Всички очакват с нетърпение да го изживеят", увери президентът на САЩ.

Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Това е момент, според републиканския президент, за който е помогнала подкрепата на неговата администрация за действията на Израел, разбил иранските съюзници, включително "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан.

"Много съм развълнуван за този момент", подчерта Тръмп преди излитането на президентския самолет "Еър форс уан". Според него много хора както в Израел, така и в арабските страни "аплодират" споразумението, постигнато с подкрепата на неговата администрация.

"Всички са изумени и развълнувани и ще прекараме невероятно", добави американският президент.

Коментарите му дойдоха часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военната кампания на Израел все още не е приключила и предупреди за неуточнени "големи предизвикателства пред сигурността", с които той каза, че страната ще трябва да се справи в близко бъдеще, напомня "Таймс ъф Израел".

Израел няма да участва в "Срещата за мир" в Египет, съобщи вчера на брифинг официалният представител на израелското правителство Шош Бедросян. "Няма да участва нито един израелски представител", каза Бедросян.

Освобождаването на задържаните от радикалите заложници в рамките на споразумението за Газа ще започне рано сутринта на 13 октомври, добави Бедросян. Очакваме всички 20 живи заложници да бъдат предадени на Червения кръст едновременно. Те ще бъдат докарани с шест или осем автомобила без никакви тържества от страна на терористичната организация ХАМАС. Ние също сме готови да приемем телата на 28-те загинали заложници след освобождаването на живите заложници, каза тя, като припомни, че "тези заложници са били убити от терористите или на 7 октомври [2023 г.], или са били убити в плен, или телата им са били държани от терористите в Газа от 2014 г. насам".

"Хамас" обяви още в събота, че няма да участва в срещата в Египет, а един от неговите представители подчерта в интервю за АФП, че движението действа "чрез катарските и египетските посредници".

На път за Израел Доналд Тръмп предупреди Русия, че може да изпрати на Украйна ракети с голям обсег "Томахок" ако Москва не разреши скоро конфликта - което подсказва, че той може да е готов да увеличи натиска върху правителството на Владимир Путин, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Може да кажа: "Вижте, ако тази война не бъде уредена, ще им изпратя "Томахок" - заяви Тръмп пред медиите на борда на президентския самолет "Еър форс уан" - "Томахок" е невероятно оръжие, много офанзивно оръжие. И честно казано, Русия няма нужда от това".

"Може да им кажа, че ако войната не бъде уредена, е много възможно да го направим" - добави той - "Може да не го направим, но може и да го направим. Мисля, че е уместно да повдигна въпроса."

Тръмп направи това изявление след телефонния си разговор с украинския си колега Володимир Зеленски в събота. Президентът на САЩ заяви, че по време на разговора е споменал възможността да изпрати "Томахок".

"Искат ли да изпратим "Томахок" натам? Не мисля", каза Тръмп за Русия. "Мисля, че може да поговоря с Русия за това."

Тръмп направи изказването си, след като Русия атакува предишната нощ електрическата мрежа на Украйна, като част от продължаващата кампания за парализиране на украинската енергийна инфраструктура преди зимата. Москва също изрази "изключителна загриженост" относно възможността САЩ да предоставят на Украйна крилати ракети "Томахок".

Самият Путин по-рано заяви, че доставката на ракети с голям обсег на Украйна от страна на САЩ ще нанесе сериозна вреда на отношенията между Москва и Вашингтон.

От своя страна Зеленски описа последния си разговор с Тръмп като "много продуктивен".

През последните седмици Тръмп зае значително по-твърда позиция спрямо Путин, след като руският лидер отказа да се ангажира с преки преговори със Зеленски за приключване на конфликта, отбелязва АП. Миналия месец Тръмп обяви, че вече вярва, че Украйна може да си върне всички територии, загубени в полза на Русия - драматична промяна в сравнение с многократните призиви на републиканеца Киев да направи отстъпки, за да сложи край на войната на Русия в Украйна. Но американският президент, поне досега, е устоял на призивите на Зеленски за "Томахок".

"Наистина мисля, че Путин ще изглежда страхотно, ако уреди това", добави Тръмп. "Няма да е добре за него", ако не го направи", добави президентът на САЩ.

