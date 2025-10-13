Ликуващи тълпи посрещнаха със сълзи от радост автомобилите, превозващи току-що освободените от Израел палестински затворници, след като последните живи израелски заложници в ивицата Газа бяха освободени, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ивицата Газа

Стотици приветстваха освободените затворници по силата на сключеното примирие с посредничеството на САЩ, което предвижда освобождаването срещу израелски заложници на 250 души, "задържани по съображения за сигурност" от Израел.

Сред задържаните има и множество осъдени за убийствени антиизраелски атентати, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г.

По-рано днес "Хамас" спази своята част от уговорката, като освободи всички останали живи 20 заложници, а по-късно през деня се очаква да предаде и телата на някои от починалите 28 похитени.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да участва в днешната среща в Шарм ел Шейх в Египет, посветена на постигането на мир в Газа, съобщи днес канцеларията му, цитирана от Ройтерс. По-рано бе съобщено от израелски медии, че Нетаняху ще участва в преговорите.

От друга страна, американският президент Доналд Тръмп ще пътува до Египет, за да участва в преговорите. По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници.

Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси се очаква да са председатели на срещата в египетския курорт на Червено море, където ще се съберат близо 20 световни лидери, за да обсъдят мирния процес в Газа.

