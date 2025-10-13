Първите седем от заложниците на "Хамас" бяха освободени на уговореното с Израел място за предаване в северната част на Газа. Това са Матан Ангрест, братята Гали и Зив Берман, Алон Охел, Ейтан Мор и Омри Миран и Гай Гилбоа-Далал.

Матан Ангрест има и българско гражданство. Той е военнослужещ от израелската армия, пленен, след като е ранен в сражение край селището Нахал Оз близо до границата на ивицата Газа сутринта на 7 октомври 2023 г.

Конвой от Червения кръст ще превози освободените до военни от израелската армия, след което ще бъдат ескортирани до военен обект близо до Рейм. Там ще преминат през първоначален физически и психически преглед и ще се срещнат със семействата си, предаде "Таймс ъф Израел".

Останалите живи заложници ще бъдат освободени по-късно от различни райони на Газа.

В замяна за освободените заложници, Израел ще освободи 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната. Списъкът е бил одобрен снощи от израелското правителство.

Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещение в Израел и Египет за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав.

Много съм развълнуван за този момент", подчерта Тръмп преди излитането на президентския самолет "Еър форс уан". "Всички са изумени и развълнувани и ще прекараме невероятно", добави американският президент.

Коментарите му дойдоха часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военната кампания на Израел все още не е приключила и предупреди за неуточнени "големи предизвикателства пред сигурността", с които той каза, че страната ще трябва да се справи в близко бъдеще, напомня "Таймс ъф Израел".

Примирието в Газа влезе в сила, хиляди разселени палестинци се завръщат у дома (снимки)
Виж още Примирието в Газа влезе в сила, хиляди разселени палестинци се завръщат у дома (снимки)

Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позовава на официално изявление.

Херцог планира да информира Тръмп "за решението си да му връчи медала на израелския президент в знак на признание за усилията му да върне заложниците у дома", се посочва в съобщение на президентството. В него се уточнява, че отличието ще бъде връчено на Тръмп "в следващите месеци, на дата и място, които предстои да бъдат определени".

Празненства заляха улиците на Газа и Израел след обявяването на мирната сделка (снимки)
Виж още Празненства заляха улиците на Газа и Израел след обявяването на мирната сделка (снимки)

"Благодарение на неуморните си усилия президентът Тръмп не само помогна да върнем нашите близки у дома, но и положи основите на нова ера в Близкия изток, основана на сигурност, сътрудничество и истинска надежда за мирно бъдеще", подчертава Херцог.

