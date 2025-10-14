Украинският президент ще се срещне в петък във Вашингтон с американския президент, за да обсъдят предоставянето на помощ за Украйна

6656 Снимка: AP Photo/Yuki Iwamura/БТА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахок" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.

Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ.

На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахок" Зеленски предложи три варианта.

"Един от вариантите е програмата PURL [Приоритетен списък с нуждите на Украйна] на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.

Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ - "Мега сделка" - преговорите по което все още продължават.

"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.

Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахок".

"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

Както Укринформ съобщи по-рано, Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахок", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна. Крилатите ракети са с обсег до 2500 километра.

Вчера американският президент потвърди, че в петък, 17 октомври, ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски. Той отговори утвърдително на въпроса дали ще приеме Зеленски в Белия дом този петък, докато разговаряше с пресата на борда на самолета Air Force One.

Зеленски по-рано заяви, че по време на преговорите ще бъдат обсъдени възможностите на Украйна в областта на противовъздушната отбрана и нанасянето на удари на далечно разстояние.

На въпроса дали турският лидер може да помогне за уреждането на конфликта между Русия и Украйна, президентът на САЩ заяви увереността си, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган може да играе ключова роля.

"Ердоган може. Той е уважаван в Русия, за Украйна не мога да кажа нищо, но Путин го уважава, а той, президентът на Турция, е мой приятел", каза Тръмп.

