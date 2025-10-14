Зеленски обяви как може да закупи ракети "Томахок", ако САЩ одобрят предаването им
Украинският президент ще се срещне в петък във Вашингтон с американския президент, за да обсъдят предоставянето на помощ за Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахок" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.
Русия - Украйна
Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ.
На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахок" Зеленски предложи три варианта.
"Един от вариантите е програмата PURL [Приоритетен списък с нуждите на Украйна] на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.
Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ - "Мега сделка" - преговорите по което все още продължават.
"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.
Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахок".
"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.
Както Укринформ съобщи по-рано, Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахок", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна. Крилатите ракети са с обсег до 2500 километра.
Вчера американският президент потвърди, че в петък, 17 октомври, ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски. Той отговори утвърдително на въпроса дали ще приеме Зеленски в Белия дом този петък, докато разговаряше с пресата на борда на самолета Air Force One.
Зеленски по-рано заяви, че по време на преговорите ще бъдат обсъдени възможностите на Украйна в областта на противовъздушната отбрана и нанасянето на удари на далечно разстояние.
На въпроса дали турският лидер може да помогне за уреждането на конфликта между Русия и Украйна, президентът на САЩ заяви увереността си, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган може да играе ключова роля.
"Ердоган може. Той е уважаван в Русия, за Украйна не мога да кажа нищо, но Путин го уважава, а той, президентът на Турция, е мой приятел", каза Тръмп.