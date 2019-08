Стрелба е избухнала тази нощ в американския град Дейтън, щата Охайо.

Девет души са убити и най-малко 16 ранени, потвърдиха от полицията. Нападателят е мъртъв, допълниха силите на реда.

Първите съобщения идват около 01:00 местно време за стрелба пред бар в квартал Орегон в града.

"Имахме служители в непосредствена близост, когато започна стрелбата и успяхме да реагираме и да сложим край на това бързо", написаха в Туитър от полицейското управление в Дейтън. Властите са апелирали за свидетелски показания, предаде Би Би Си.

Районът на инцидента е близо до центъра на Дейтън и предлага множество развлечения, включително барове, ресторанти и театри. Полицията не уточни точно къде е била стрелбата.

ФБР подпомага разследването.

От болница в района на Дейтън съобщават, че са приели 16 души след стрелбата. Засега не са в състояние да уточнят степента на нараняванията им нито пола и възрастта им.

BREAKING: Authorities for one hospital in the Dayton area: Miami Valley Hospital spokesperson Terrea Little confirms they have received 16 victims from the mass shooting. They are unable to confirm the extent of injuries. Unknown ages or genders.