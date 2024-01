Напрежение избухна пред главната синагога на движението Chabad-Lubavitch в Ню Йорк, след като полицията се опита да запълни и запечата таен тунел и ниши, открити в молитвената зала, пише Times of Israel.

Не е ясно защо тунелът е бил прокопан, но според съобщенията работата е извършена през последните няколко години. Кадри от вътрешността на тунела показват, че той води до изоставена ритуална баня.

Видеозаписи от мястото на инцидента показват ултраортодоксални мъже, които се бунтуват и нанасят щети на синагогата, унищожават дървената ѝ ламперия и хвърлят молитвени пейки по полицейските служители. Други са се опитали да попречат на работниците, викнати да запълнят тунелите с бетон.

Разигралите се сцени са причинени от спор за собствеността над храма.

През последните години движението Chabad-Lubavitch и групата Beis Chayim водят множество дела едни срещу други. Докато движението Chabad-Lubavitch държи нотариалния акт за сградата, включваща конгресен център и административни помещения, то не контролира цялата част от синагогата.

Равин Йосеф Браун осъди замесените пред New York Post, като каза, че са групата е пристигнала "готова да разруши и обезобрази Светите стени" - наричайки това "умопомрачително".

Footage of the tunnel that was dug from an abandoned men's Mikvah (ritual bath house) into the 770 Chabad headquarters. pic.twitter.com/TAmUkldy7C