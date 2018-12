Нареждането на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат изтеглени американските войски от Сирия бележи и края на кампанията по въздух на Вашингтон срещу "Ислямска държава" там. Това заявиха пожелали анонимност американски официални представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Оглавяваната от САЩ въздушна операция имаше изключително важно значение за изтласкването на "Ислямска държава" и запазването на натиска над джихадистката групировка в Ирак и Сирия. По данни на американските военновъздушни сили срещу различни цели в двете страни от 2015 г. досега са били използвани общо над 100 000 бомби и ракети.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити решението си да обяви победа над "Ислямска държава" и изцяло да изтегли американските войски от Сирия, като каза, че изпълнява свое предизборно обещание, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA

"Напускането на Сирия не беше изненада. Водил съм кампания за това години наред, а преди шест месеца, когато съвсем публично заявих, че искам да го направя, се съгласих да остана още известно време. Русия, Иран, Сирия и други са местният враг на ИД. Ние вършехме тяхната работа. Време е да се върнем у дома и да се възстановим. Да направим Америка отново велика", написа Тръмп в Туитър.

Той добави, че "е време най-после други да се бият в Близкия изток" и че САЩ не държат да са "жандарма на Близкия изток".

В друг туит Тръмп написа: "След историческата победа срещу ИД е време да приберем нашите велики млади хора вкъщи!"

В трети (туитовете не са последователни - б.р.) Тръмп отбелязва, че "Русия, Иран, Сирия и много други не са доволни от оттеглянето на САЩ (от Сирия), въпреки това, което казват "фалшивите новини", защото сега ще трябва те да се бият с ИД и с други, които мразят, без нас. Изграждам най-мощните военни сили в света. ИД са обречени, ако ни ударят!

....Russia, Iran, Syria & many others are not happy about the U.S. leaving, despite what the Fake News says, because now they will have to fight ISIS and others, who they hate, without us. I am building by far the most powerful military in the world. ISIS hits us they are doomed!