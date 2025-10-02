Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия ще отвърне бързо, ако Европа я провокира, предаде Ройтерс. Същевременно обаче той каза, че не възнамерява да атакува НАТО.

Русия на Путин

"Ако някой все още иска да се съревновава с нас във военната сфера, нека се опита", изтъкна Путин на Валдайския форум в Сочи, цитиран от БТА.

"Ответните действия от страна на Русия няма да закъснеят", предупреди руският лидер, като обърна специално внимание на амбицията на Германия да се превърне в най-могъщата армия в Европа.

"Елитите на обединена Европа продължават да засилват истерията. Излиза, че войната с руснаците е съвсем близо. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново", каза президентът.

Путин окачестви идеята за възможна атака на Русия срещу НАТО като "невъобразима".

Руският лидер каза още, че Европа е виновна за това, че войната в Украйна продължава. Той каза, че в Европа е създаден специален център, който снабдява украинската армия с разузнавателни данни и оръжия, и който провежда обучения.

Путин обяви войната за "праведна битка", Зеленски се похвали със 174 кв. км освободена територия
Първопричината за украинските и други кризи беше политиката на Запада след Студената война, в резултат на това ситуацията в международните отношения е такава, че никой не се чувства в безопасност, подчерта руският президент в речта си на форума "Валдай", цитиран от ТАСС.

Той изрази благодарност към страните от БРИКС и арабските страни за усилията им за постигане на мир. Благодари и на съюзниците си Северна Корея и Беларус.

На форума руският държавен глава заяви още, че  не е император, а избран президент, предаде Ройтерс.

Модераторът на събитието каза, че експертите на Валдайския форум често обръщат внимание на отслабването на институциите и на международните структури и на засилващата се отговорност на ръководителите на държавите, предаде ТАСС.

В тази връзка, модераторът попита Путин дали се чувства като руския император Александър Първи, който на Виенския конгрес в лично е водил преговорите за бъдещото световно устройство.

"Не, не се усещам така. Александър Първи е бил император, а аз съм президент, избран от народа за определен срок от време. Разликата е голяма", поясни Путин.

Президентът отбеляза, че Александър Първи е "обединил Европа със сила" и е победил нахлулия на руска земя враг. Решенията на императора и на Виенския конгрес обаче, които понякога са били спорни, следва да бъдат оценявани от историците, подчерта държавният глава.

