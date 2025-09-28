Американският президент обаче заяви, че Украйна е способна да си върне старите граници и не изглежда склонен на компромис с Кремъл

Поканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп остава в сила, оттук нататък решението е на американската страна, заяви днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, запитан дали поканата остава на масата, цитиран от ТАСС и БТА.

"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят на руския президент.

През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да е в Москва. Американският му колега каза тогава, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде критикуван за него.

В началото на тази седмица Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията. Американският президент допълни, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство.

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец". Въпреки това Тръмп вече заяви, че е разочарован от Путин.

