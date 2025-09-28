Поканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп остава в сила, оттук нататък решението е на американската страна, заяви днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, запитан дали поканата остава на масата, цитиран от ТАСС и БТА.

Русия на Путин

"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят на руския президент.

През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да е в Москва. Американският му колега каза тогава, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде критикуван за него.

В началото на тази седмица Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията. Американският президент допълни, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство.

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец". Въпреки това Тръмп вече заяви, че е разочарован от Путин.

ИЗБРАНО
Мексикански картел ограничил наркотиците на Чарли Шийн Лайф
Мексикански картел ограничил наркотиците на Чарли Шийн
7446
Втори в света! България помечта, но Италия взе големия финал с класа и убийствени сервиси Корнер
Втори в света! България помечта, но Италия взе големия финал с класа и убийствени сервиси
25458
Китай покрива пустините със слънчеви панели Бизнес
Китай покрива пустините със слънчеви панели
7151
В Китай откриха най-високия мост в света IT
В Китай откриха най-високия мост в света
5649
Би Би Кинг: Винаги съм се развеждал, само "Люсил" остана завинаги с мен Impressio
Би Би Кинг: Винаги съм се развеждал, само "Люсил" остана завинаги с мен
5713
Защо октомври е време за пътуване? Trip
Защо октомври е време за пътуване?
4429
Многовековна история: Какво представляват соба нудлите и как да ги използвате Вкусотии
Многовековна история: Какво представляват соба нудлите и как да ги използвате
756
Облачно и дъждовно в неделния ден. Сняг по планините от другата седмица Времето
Облачно и дъждовно в неделния ден. Сняг по планините от другата седмица
1279