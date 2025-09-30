8136 Снимки в колаж: БТА/AP

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той нарече "праведна битка" в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно", каза той във видеообръщение по случай "Деня на обединението на Донецката и Луганската народни републики, Запорожката и Херсонската области с нашата голяма, обединена държава".

Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба.

"Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности. Руския език, традициите, културата и вярата", подчертава Путин във видеозаписа, публикуван на сайта на Кремъл.

"Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, воюваме и побеждаваме", добавя още руският президент.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи във вечерното си видеообръщение, че по време на контраофанзивната операция в Добропиля украинските войски са освободили над 174 кв. км територия и са елиминирали близо 3200 руски войници.

"Разговаряхме и отделно с военните за оперативната обстановка, а главнокомандващият представи доклада си. Контраофанзивната операция в Добропиля продължава", заяви Зеленски, цитиран от Укринформ и ДПА.

Зеленски изрази благодарност към участващите подразделения за тяхната ефективност.

"Към началото на този ден нашите сили са освободили повече от 174 квадратни километра от началото на операцията, а повече от 194 квадратни километра са очистени от руски саботажни групи. Руските загуби само в тази операция възлизат на близо 3200, като по-голямата част от тях са безвъзвратно загубени", добави той.

Зеленски съобщи, че е получил и актуална информация за ситуацията в Купянск, в граничните райони на Харковска област и в районите на границата между Донецка и Днепропетровска област.

"Ситуацията там е трудна, но е важно, че украинските войници - нашите части - правят всичко необходимо, за да защитят позициите си", подчерта Зеленски. Той похвали и военнослужещите, които наскоро свалиха с дрон руски военен хеликоптер. "Това постижение вдъхнови много украинци", увери той, като благодари специално на екипажа на батальона за безпилотни системи на 59-та отделна щурмова бригада.

Освен това Зеленски подчерта, че е важно украинските производители на дронове и ракети да работят на пълна мощност, като подчерта, че производствените възможности на страната са далеч от пълното си натоварване.

Русия започна пълномащабно нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., наричайки го "специална военна операция" за демилитаризация и денацификация на съседната страна. Киев и неговите съюзници твърдят, че нашествието е необоснован империалистически опит за завладяване на територии. Войната продължава, въпреки дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, включително отделни срещи на върха с Путин, украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия контролира близо 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна, включително Крим, и голяма част от територията в източната и югоизточната част на страната, според карти на бойното поле.

Тръмп, променяйки по-ранната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне територията, а Вашингтон заяви, че разглежда искането на Киев за получаване на крилати ракети "Томахоук" за удари дълбоко в територията на Русия.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че неговите сили са поели контрола над още две селища на фронтовата линия в ключови райони на Донецка област в източна Украйна. Украинските власти не коментираха руското съобщение относно селата Шандрихолове и Заричне, но президентът Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивната операция на Киев близо до град Добропилия, също в Донецка област, е отбелязала напредък, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди по независим източник информацията от двете страни за състоянието на бойното поле.

