Затварят училищата на Родос и Закинтос заради лошото време
В Атина обилните дъждове предизвикаха огромни задръствания и затруднения в работата на градския транспорт
Училищата на гръцките острови Родос и Закинтос ще останат затворени в петък (3 октомври) като предпазна мярка срещу лошото време, което днес засегна големи части от Гърция, съобщава в. "Катимерини", позовавайки се на информация от местните власти.
Балканите
Община Родос заяви, че е взела решение за "превантивно преустановяване" на учебните занятия след спешен бюлетин от Гръцката метеорологична служба, който предупреждава за рязко влошаване на метеорологичните условия в района от ранните часове на 3 октомври, добавя БТА.
В Закинтос местните власти също наредиха затваряне на училищата и призоваха жителите да ограничат движенията си максимално.
Междувременно в Атина, където днес обилни дъждове предизвикаха огромни задръствания и затруднения в работата на градския транспорт, всички училища също ще бъдат затворени утре за отбелязването на празника на покровителя на града - Св. Дионисий Ареопагит.