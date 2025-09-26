Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви след среща с руския си колега Владимир Путин днес, че е има "добро предложение" на масата за преговори, което украинското ръководство трябва да приеме, ако не иска да изгуби цялата страна, предаде Ройтерс.

Русия на Путин

След срещата, която продължи над пет часа, Лукашенко не даде повече подробности за предложението. Той обаче призова украинският президент Володимир Зеленски "да се успокои и да спре".

Беларуският президент коментира и заплахата на Зеленски за възможни удари срещу Кремъл.

"Може всичко да си говори и заявява. А ако Кремъл удари по "Банкова" (улицата, на която се намира офисът на Зеленски в Киев - бел.ред.)? Какво ще остане там? Ето защо Владимир Александрович (Зеленски) трябва да се успокои. На масата има хубаво предложение за Украйна, което в Аляска беше предадено на Доналд Тръмп и беше отнесено във Вашингтон, за да го обмисли и обсъди", каза Лукашенко.

Според него, ако украинците не го приемат, ще стане това, което се случваше в началото на войната.

"Ще стане още по-лошо. Те ще загубят Украйна. Тогава (през 2022 г.) трябваше да спрат. Целият изток беше украински, освен Крим. Не, не спряха, загубиха на изток. Ако сега не спрат, според мен, ще загубят цяла Украйна", посочи беларуският президент.

Той добави, че заедно с Путин са изслушали доклада на Генералния щаб на руската армия, допълва БТА.

Лукашенко заяви, че е трудно да бъдат спрени руските сили, тъй като по-големите населени места са "почти освободени".

