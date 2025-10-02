Украйна и Русия извършиха поредна размяна на военнопленници и 185 украински военнослужещи и 20 цивилни се завърнаха у дома, обяви президентът Володимир Зеленски в публикация в "Телеграм", цитирана от Укринформ.

Русия - Украйна

"Връщаме у дома 185 наши защитници от руски плен. Сто осемдесет и трима са наборни военнослужещи и сержанти, а двама са офицери. Те са воини от въоръжените сили, Националната гвардия и Държавна гранична служба. Заедно с нашите защитници у дома се прибират и цивилни - 20 наши граждани. Всички ще получат подкрепата, от която се нуждаят", написа Зеленски.

Той отбеляза, че освободените са се сражавали в Мариупол и в "Азовстал", както и в Чернобилската АЕЦ и че повечето от тях са били в плен от 2022 година.

Русия върна телата на 1000 украински войници, а получи само 19 на руснаци
Виж още Русия върна телата на 1000 украински войници, а получи само 19 на руснаци

"Благодарим на всички, които правят размените възможни. Вече сме прибрали у дома повече от 7000 от нашите хора от началото на пълномащабната инвазия. Трябва да си върнем всички и работим за това всеки един ден", каза още Зеленски.

Предходната размяна на военнопленници между Украйна и Русия се състоя на 24 август, припомня Укринформ. Тогава бяха освободени също украинският журналист Дмитро Хилюк и бившият кмет на Херсон Володимир Миколаенко.

Руското Министерство на отбраната по-рано днес също съобщи за размяната и че са били освободени 185 руски военнослужещи и 20 цивилни.

Москва допълни, че тя се е състояла по силата на споразуменията, постигнати по време на последния кръг преки мирни преговори с Украйна в Истанбул на 23 юли.

Според руския омбудсман Татяна Москалкова, сред върнатите цивилни граждани са жители на Курска област, пленени при украинското нахлуване.

