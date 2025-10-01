Русия е увеличила ударите си с дронове и ракети с голям обсег срещу Украйна миналия месец, сочи анализ на Франс прес, цитиран от БТА.

Русия на Путин

АФП отбелязва, че данните са били публикувани на фона на замразяването на мирните преговори и навлизания на дронове в европейското въздушно пространство, за които беше обвинена Москва.

Анализът на агенцията, който се основава на докладите на украинските военновъздушни сили, показва, че през септември Русия е изпратила 5638 дрона и е изстреляла 185 ракети с голям обсег срещу Украйна, което представлява увеличение с 36% спрямо предходния месец.

През август тези удари са отбелязали спад с 30% в сравнение с юли, което съвпада със засилването на дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Именно в средата на август американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска. Преди преговорите Тръмп имаше надежди за ползотворен диалог, но в крайна сметка тази среща не доведе до никакъв напредък, отбелязва АФП.

Близо месец след разговорите в Аляска Русия обяви "пауза" в мирните преговори с Киев, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че целта на Москва остава окупацията на цяла Украйна.

През септември Русия е изстреляла рекорден брой дронове - 810, над Украйна в нощта на 6 срещу 7 септември. Тази масирана атака засегна правителствената сграда в центъра на столицата Киев.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че през септември са свалили или пресекли 87% от руските дронове и 68% от ракетите по време на нощните атаки. За целта Украйна е използвала изтребители, хеликоптери, мобилни противовъздушни отбранителни единици, електронно оборудване и нови дронове прехващачи.

Поканата остава в сила: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва
Виж още Поканата остава в сила: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва

В същото време Киев започна преговори с членове на НАТО за обмен на опит в свалянето на руски безпилотни летателни апарати. Тези преговори бяха инициирани след поредица от навлизания във въздушното пространство на страни от НАТО. Европейските страни обвиниха Русия за инцидентите, но Москва отрича да е замесена.

Владимир Путин обяви тридневно примирие с Украйна до 10 май, което съвпадна с големия военен парад на Червения площад в Москва. Оттогава Русия е атакувала Украйна всяка нощ без прекъсване, отбелязва още АФП.

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
20503
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои Корнер
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои
32243
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
10935
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
24257
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
746
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
2562
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
1660
Да посрещнем гостите по арабски Вкусотии
Да посрещнем гостите по арабски
627
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
2228
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
324