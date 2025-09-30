Европа не е във война, но "вече не е сме и в мир" с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

Русия на Путин

"Нека го кажа с една фраза, която на пръв поглед може да звучи малко шокиращо ние не сме във война, но вече не сме и в мир", каза Мерц на медийно събитие в Дюселдорф, предаде БТА.

Водената от Русия война е "война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода", добави Мерц. Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той.

Той също така се позова на неотдавнашното си одобрение на плана на ЕС за размразяване на замразени руски активи за финансиране на военните усилия на Украйна, като заяви, че тази стъпка може да осигури военна подкрепа за Украйна за период от три до пет години.

В рамките на този период може да стане икономически невъзможно за Русия да продължи войната си срещу Украйна, прогнозира канцлерът на Германия.

