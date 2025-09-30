Намерението на Москва е да подкопае единството в ЕС, заяви Фридрих Мерц

2755 Снимка: AP/БТА

Европа не е във война, но "вече не е сме и в мир" с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

"Нека го кажа с една фраза, която на пръв поглед може да звучи малко шокиращо ние не сме във война, но вече не сме и в мир", каза Мерц на медийно събитие в Дюселдорф, предаде БТА.

Водената от Русия война е "война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода", добави Мерц. Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той.

Той също така се позова на неотдавнашното си одобрение на плана на ЕС за размразяване на замразени руски активи за финансиране на военните усилия на Украйна, като заяви, че тази стъпка може да осигури военна подкрепа за Украйна за период от три до пет години.

В рамките на този период може да стане икономически невъзможно за Русия да продължи войната си срещу Украйна, прогнозира канцлерът на Германия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.