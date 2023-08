32 автомобила бяха открити в езеро край международното летище в Маями от водолазен екип на частна детективска компания, разследващ неразрешени случаи на изчезнали хора през последните 30-40 години, съобщиха американските медии.

Гмуркането пък е било заради конкретен случай на мъж, който изчезнал безследно след като тръгнал да посрещне свой близък на летището в Маями преди десетилетия.

Частните следователи веднага подали сигнал в полицейското управление в окръг Маями-Дейд във вторник. Ден по-късно местните власти успели да извадят от водите на езерото четири коли, като първата издърпана е крадена, съобщи говорителят на полицията Алваро Сабалета.

Според местните власти някои от автомобилите вероятно са потопени от десетилетия, още преди районът да бъде напълно развит. В момента около езерото Дорал има обособена икономическо-търговска зона с множество търговски центрове, заведения и хипермаркети.

Miami-Dade County authorities are investigating the discovery of 32 cars submerged in a lake in Doral, Florida pic.twitter.com/p1ydvwBf9r