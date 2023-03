Десетки хиляди калифорнийци останаха без електричество и получиха заповед да се евакуират заради поредната зимна буря, донесла силен вятър и обилни количества дъжд и сняг, заплашващи да предизвикат нови наводнения в щата, предадоха Ройтерс и БТА.

Възможно е количествата на валежите на някои места в Южна и Централна Калифорния да достигнат до 3 см през днешния ден. Регионът пострада от поредица бури, започнала още в края на декември.

За обширна зона, простираща се от границата с Мексико до Лос Анджелис, и Залива на Сан Франциско са издадени предупреждения за опасно силен вятър с пориви, които на места може да достигнат до 97 км/ч.

Водните басейни в голяма част от Калифорния, включително в някои райони на съседните щати Аризона и Невада, са под наблюдение заради опасност от наводнения заради неспирните валежи от дъжд и заради снеготопенето, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ.

Над 14 000 души в Калифорния получиха заповед да потърсят с места с по-висока надморска височина заради опасност от придошли води, а общо 47 000 души са предупредени да се евакуират, каза говорител на властите.

The latest atmospheric river in California flooded neighborhoods and closed major roadways on Tuesday.



An unrelenting series of storms this winter has prompted Gov. Gavin Newsom to declare an emergency in 43 of 58 counties. https://t.co/s78CrItmN2 pic.twitter.com/R617G4q0an