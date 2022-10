Още две деца - момиче на 15 години и 17-годишно момче, са станали жертви на антиправителствените протести в Иран и действията на иранските сили за сигурност, съобщи Би Би Си. Протестите избухнаха след обществено негодувание заради смъртта на 22-годишната Махса Амини, която беше задържана от полицията.

Амини беше арестувана от иранската нравствена полиция в Техеран заради нарушаване на строгите правила за облекло в ислямската република. Иранското правителство твърди, че Амини не е била малтретирана в полицейския участък, но семейството й казва, че по тялото й има охлузвания и други белези, че е била бита след задържането й.

15-годишната Асра Панахи е починала миналата седмица в Северозападен Иран, след като е била пребита от силите за сигурност по време на обиск в училището му.

Асра е била една от няколкото ученици, ранени при инцидента в Ардабил, се казва в изявление, публикувано от Координационния съвет на учителските синдикати.

Те са били нападнати от силите за сигурност, когато са отказали да изпеят химн, възхваляващ върховния лидер Али Хаменей, се казва още в съобщението.

Официалните лица обаче отхвърлиха съобщението, а държавната телевизия заяви, че Асра има сърдечен проблем.

Смъртта й предизвика протести от страна на жителите на Ардабил от събота насам. На видеоклипове, публикувани в социалните медии, се вижда как тълпата скандира "Свобода, свобода, свобода", а силите за сигурност атакуват протестиращи, които хвърлят камъни.

Другият нов загинал, за когото съобщава Би Би Си е 17-годишният Аболфазл Адинезадех е напуснал училище, за да се включи в антиправителствените протести на 8 октомври, но така и не се е върнал у дома.

Властите не са дали коментар. Но в смъртния му акт, получен от Би Би Си, се казва, че е починал в резултат на увреждане на черния дроб и бъбреците, причинено от изстрел със сачми. Източниците се позовават на лекар, според когото куршумът е бил изстрелян от разстояние по-малко от 1 м.

"Какво престъпление е извършил той, че сте напълнили корема му с олово?", възкликва бащата на Аболфазъл на погребението му, показва видеозапис.

