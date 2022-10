Видеоклипове, публикувани в интернет, показват как иранска тийнейджърка протестира часове преди смъртта си, съобщи майка й пред Би Би Си Persian. На видеото се вижда се как 16-годишната Ника Шакарами стои на контейнер за боклук и изгаря забрадката си в Техеран на 20 септември, докато други скандират лозунги срещу Ислямската република.

По-късно тя изчезва, след като казва на приятел, че е преследвана от полицията.

Майката на момичето отрича Ника да е била на видеозаписа от охранителните камери, публикуван от властите в подкрепа на твърдението им, че смъртта й не е свързана с протестите през този ден.

Насрин Шакарами обвини силите за сигурност, че са убили дъщеря й, но официални лица заявиха, че тя е починала, след като е била хвърлена от строяща се сграда, вероятно от работници.

Миналата седмица иранската държавна телевизия излъчи размазани кадри, на които се вижда как тийнейджърка или жена, която тя идентифицира като Ника, върви по алея и влиза в сграда през врата.

В понеделник обаче Шакарами заяви пред BBC Persian, че лицето във видеото не е нейната дъщеря. Друг източник, близък до семейството, също каза, че походката на лицето на записа не е като на Ника.

“The girl who is burning her headscarf in this footage is #Nika_Shakarami,” a source close to the family told BBC Persian.



She was then chased by security forces and found dead 10 days later.#Mahsa_Amini

pic.twitter.com/j0hnq7Mb4n