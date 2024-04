Палестинската ислямистка групировка "Хамас" разпространи нов видеоклип, на който се виждат двама израелски заложници, пленени при нападението срещу Южен Израел на 7 октомври, които в момента са държани в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Кадрите са заснети по начин, който наподобява предишни видеа с израелски заложници, разпространени от "Хамас". Израел осъди тези видеоматериали като психологически тероризъм.

В публикувания запис се виждат двамата мъже, идентифицирани като 64-годишния Кийт Сигел и 47-годишния Омри Миран. Те говорят поотделно, като изпращат поздрави на семействата си и молят да бъдат освободени, уточнява БТА.

Миран е взет за заложник от дома си в кибуца Нахал Оз пред очите на съпругата си и двете си дъщери по време на кървавата атака на "Хамас" на 7 октомври, която предизвика войната в Газа.

Сигел, който има двойно израелско и американско гражданство, е отвлечен от друго гранично селище, заедно със съпругата си, която бе освободена по време на краткото спиране на огъня през ноември.

Видеоклипът с двамата заложници е публикуван по време на празника Пасха, когато евреите традиционно празнуват библейската история за освобождаването от робството в Египет, отбелязва Ройтерс. В един момент Сигел се разплаква, докато разказва, че миналата година е празнувал Пасха със семейството си, и изразява надежда, че те ще се съберат отново.

