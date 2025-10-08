Той допълни, че както при срещата си в САЩ, така и при последния си телефонен разговор с Тръмп са обсъдили как може да бъде осъществен процесът по намиране на изход за Палестина

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви пред журналисти днес, че флотилията "Сумуд" е направила видима блокадата, която Израел осъществява над Газа, без да има право на това и според него това е важно. Той отговори на журналистически въпроси в самолета на път от Азербайджан, където участва на среща на Организацията на тюркските държави, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

По отношение на процеса по намиране на изход от войната в Газа и прекратяването на огъня Ердоган заяви, че Турция винаги е била в контакт с Хамас.

"Всички палестинци знаят, че Турция защитава и пази техните интереси. Бихме защитавали както угнетените в Газа, така и палестинците в други региони така, сякаш пазим нас самите," каза той. "Години наред полагаме усилия кръвопролитията в Газа да спрат и да бъде осигурена сигурността на хората, подложени на атаки. В този процес през цялото време бяхме във връзка с Хамас. Продължаваме да бъдем в контакт с тях и в момента. Обясняваме кой е най-правилният път и какво трябва да бъде направено, за да може Палестина да върви с уверени стъпки към бъдещето. Сега нашите колеги са в Шарм Ел Шейх. От утре сутринта ще започнат срещите".

Той допълни, че както при срещата си в САЩ, така и при последния си телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп двамата са обсъдили как може да бъде осъществен процесът по намиране на изход за Палестина.

"Неговата молба към нас беше да разговаряме специално с Хамас и да ги убедим. Свързахме се с тях по най-бързия начин. Казах на Тръмп, че подкрепяме усилията му за постигане на мир. Направихме това и достояние на обществото. С отговора, който ни дадоха, от Хамас заявиха, че са готови за мир и за преговори. Нямаше отрицателен отговор. За мен това е много важна стъпка. Хамас върви пред Израел. Защо казвам това? Имат над 100 хиляди ранени. Всички места, където можеха да останат, са изравнени със земята. Нямат покрив над главите си. Не сме виждали и не виждаме Израел да проявява подобно и конструктивно отношение. И без това не го очакваме от тях. Ще положим усилия за постигането на решение за Израел и Палестина чрез признаването на две държави", заяви Ердоган.

Според него една от най-важните задачи трябва да бъде незабавното прекратяване на огъня и безпрепятственото достигане на хуманитарната помощ до Газа.

"Полагаме големи дипломатически усилия за възможно най-скорошното възстановяване на инфраструктурата в Газа, която беше унищожена вследствие на нападенията на Израел. Много е важно също така Газа да остане територия на палестинския народ. Също така е много важно в крайна сметка палестинците да управляват Газа. По какъв начин ще бъде осигурена сигурността, как ще бъде установена стабилност са детайли към това. Отдавам голямо значение на преговорите в Шарм Ел Шейх. Срещи се провеждат и днес, но утрешните срещи са важните", заяви Ердоган.

Турският президент изрази надежда, че Израел ще удържи на думата си и няма да направи опит да саботира мирния процес. Той подчерта, че Турция е колкото обнадеждена, толкова и предпазлива по отношение на трайното прекратяване на огъня и постигането на мир.

Според Ердоган флотилията "Сумуд" е успяла да навлезе в териториалните води на Газа и по този начин да пробие блокадата.

"Първият етап от това беше пристигането в Турция на 137 активисти, 36 от които турци. Вторият етап беше прибирането от Израел на 14 турски граждани или общо 16 души. Най-напред те отидоха в Йордания, а след това се прибраха в Турция. Тоест успяхме на два пъти да приберем от Израел групи от флотилията "Сумуд". Тази флотилия направи видима блокадата, която Израел осъществява над Газа, без да има право на това. Според мен това е важното. Само корабите, които носят хуманитарна помощ са достигнали до териториалните води на Газа и са пробили блокадата. За мен най-големият успех е този. Турция наблюдаваше флотилията с дронове и кораби още от първите ѝ действия", каза Ердоган и допълни, че той самият също от сутрин до вечер е следил къде се намират активистите.

Турският президент съобщи, че страната му е работила интензивно, за да успее да прибере от Израел както турските граждани във флотилията "Сумуд", така и останалите активисти в нея. Той припомни, че дъщеря му също е участвала в посрещането на първата група, която се завърна.

Ердоган отбеляза, че "Турските авиолинии" са се подготвили много добре за прибирането им, били са им подготвени дрехи и дори вегетарианско меню. След това на двете групи активисти, които са кацнали в Турция, са били изготвени медицински и правни доклади.

