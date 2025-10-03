След своевременни активни действия на външното министерство в лицето на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Ивицата Газа

България бе сред първите държави с консулски достъп до свой гражданин, задържан от "Глобалната флотилия Сумуд", посочват още от министерството.

Димитров е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел. Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.

Вчера от международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с хуманитарни помощи за ивицата Газа съобщиха, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс. Пред медии в Копенхаген премиерът Росен Желязков каза, че България се е свързала с израелските власти и е информирала ,че има български гражданин във флотилията "Сумуд". Призовали сме ги да спазват нормите на международното право, заяви още премиерът.

Израел задържа последния кораб от флотилията

Васил Димитров: Ако гледате това видео, отвлечен съм от Израел и съм държан против волята си
Междувременно днес израелската армия задържа и последния кораб от флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне ивицата Газа, съобщиха организаторите и израелското военно радио, ден след като бяха спрени повечето от корабите, предаде Ройтерс.

Организаторите на Глобалната флотилия "Сумуд" заявиха, че корабът "Маринет" е бил спрян днес сутринта на около 42,5 морски мили от Газа. Видео, публикувано от пропалестинската група, показва израелски катер да се приближава към плавателния съд, преди кадрите да спрат, когато войници се качват на борда. Според съобщенията корабът е имал технически проблеми и затова е изостанал от флотилията.

Израелските ВМС вече бяха спрели останалите 42 съда от флотилията в Средиземно море.

Израелското военно радио съобщи, че военноморските сили са поели контрола над последния кораб от флотилията, задържали са хората на борда и корабът е бил откаран към пристанището Ашдод в Израел.

Израелското МВнР: В ход е депортацията 

Израелското външно министерство съобщи в пост в социалната мрежа "Х", че четирима италианци, активисти от акцията по доставяне на помощи за Газа "Global Sumud" вече са депортирани.

"Останалите са в процес на депортиране. Израел е решен да приключи тази процедура възможно най-бързо. Всички са в безопасност и в добро здраве. Приложени са снимки на Грета Тунберг и други участници в тази провокация при пристигането им в Израел. Всички са в безопасност и в добро здраве. Както Израел, Италия, Гърция и Латинската патриаршия на Йерусалим многократно са заявявали, всяка помощ, която тези лодки може да са превозвали, колкото и малка да е била, е могла да бъде прехвърлена мирно в Газа. Това не беше нищо друго освен провокация", се казва още в съобщението

Израелските военноморски сили "незаконно задържаха всичките ни 42 кораба, всеки от които превозваше хуманитарна помощ, доброволци и показваше решимостта да бъде прекъсната незаконната блокада на Газа от Израел", се казва в позиция на Глобалната флотилия "Сумуд", цитирано от Ройтерс.

