Преговарящи от палестинската въоръжена групировка "Хамас" и Израел си размениха списъци с имената на затворници и заложници. Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ивицата Газа

В изявление високопоставеният представител на "Хамас" Тахер ан-Нуну подчерта, че "Хамас" подхожда с оптимизъм към постигането на споразумение.

Непреките преговори в египетския курортен град Шарм ел Шейх започнаха в понеделник и са част от плана, предложен от американския президент Доналд Тръмп за постигане на примирие в Газа.

Планът включва освобождаването на заложниците, взети от "Хамас" и други палестински бойци по време на атаките от 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа. В замяна на заложниците Израел се очаква да освободи 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор, и повече от 1700 палестинци, задържани в Газа по време на войната.

Планът включва и поетапно изтегляне на Израел от ивицата Газа и разоръжаване на "Хамас".

Две години след атаката от 7 октомври: Израел помни жертвите, светът призовава за мир (снимки)
Виж още Две години след атаката от 7 октомври: Израел помни жертвите, светът призовава за мир (снимки)

В неделя палестинската групировка заяви, че е готова да сключи споразумение за прекратяване на войната в палестинските територии и да извърши незабавна размяна на заложници срещу затворници с Израел.

ИЗБРАНО
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея Лайф
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея
18479
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта? Корнер
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта?
5053
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
7306
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
12089
"Време разделно" като антична трагедия Impressio
"Време разделно" като антична трагедия
1629
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
2007
Само за 10 минути: Бърз хумус от бял боб Вкусотии
Само за 10 минути: Бърз хумус от бял боб
400
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения? Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
490
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре Времето
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
1402