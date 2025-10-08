Те ще бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по плана на Тръмп за примирие в ивицата Газа

507 Снимка: AP/БТА

Преговарящи от палестинската въоръжена групировка "Хамас" и Израел си размениха списъци с имената на затворници и заложници. Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление високопоставеният представител на "Хамас" Тахер ан-Нуну подчерта, че "Хамас" подхожда с оптимизъм към постигането на споразумение.

Непреките преговори в египетския курортен град Шарм ел Шейх започнаха в понеделник и са част от плана, предложен от американския президент Доналд Тръмп за постигане на примирие в Газа.

Планът включва освобождаването на заложниците, взети от "Хамас" и други палестински бойци по време на атаките от 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа. В замяна на заложниците Израел се очаква да освободи 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор, и повече от 1700 палестинци, задържани в Газа по време на войната.

Планът включва и поетапно изтегляне на Израел от ивицата Газа и разоръжаване на "Хамас".

В неделя палестинската групировка заяви, че е готова да сключи споразумение за прекратяване на войната в палестинските територии и да извърши незабавна размяна на заложници срещу затворници с Израел.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.