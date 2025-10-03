Йоси Леви-Сфари заяви, че всички участници, включително българинът Васил Димитров, ще бъдат депортирани възможно най-скоро

533 Снимка: БТА

Посланикът на Израел в България Йоси Леви-Сфари излезе със специално изявление по повод задържаната от израелските военноморски сили флотилия "Глобал Сумуд" с българина Васил Димитров на борда. Посланикът увери, че всички участници са в безопасност и определи действията им като "провокация".

"Всички участници във флотилията са в безопасност, в момента са транспортирани към Израел и ще бъдат депортирани в Европа възможно най-скоро", заяви посланик Леви-Сфари.

Той подчерта, че израелската страна е предложила няколко алтернативни и безопасни начина за доставка на хуманитарната помощ до Газа, но организаторите са отказали.

"Това, което е важно е, че през последните няколко дни Израел предложи няколко възможности да достави помощта, ако има някаква помощ, през нашите пристанище в Ашдод и Ашкелон. Дори се съгласихме да бъде доставена през Кипър, Италия, Гърция. Други държави, Испания, дори Ватикана призоваха активистите да не продължават пътуването, но те решиха, че провокацията е много по-важна", допълни посланикът.

Изявлението му идва, след като се появи видеозапис с Васил Димитров, направен на борда на един от задържаните плавателни съдове. В него той твърди, че е "отвлечен от израелските окупационни сили" и е "държан против волята си". Димитров призова българското правителство да се намеси, "да спре със съпричастието си към Тел Авив и да го прибере вкъщи", както и да се спре "геноцидът в Газа".

Случаят предизвика реакция от българските власти. Премиерът Росен Желязков обяви, че е установен контакт с израелската страна и е поискано спазването на международното право. Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до Васил Димитров и следи случая.

Според израелското външно министерство флотилията е била предупредена, че нарушава морската блокада на Ивицата Газа, навлизайки в милитаризирана зона. Преди дни Израел официално обвини организаторите на флотилията във връзки с терористичната групировка "Хамас", позовавайки се на открити документи в Газа.

Към момента задържаните активисти, сред които и активистката Грета Тунберг, се транспортират към израелското пристанище Ашдод, където ще започнат процедурите по депортирането им.

