Американският президент похвали турския си колега като "много неутрален" във войната между Русия и Украйна

1997 Снимка: БТА/АП

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да премахне санкциите срещу Турция "много скоро". Той прие турския си колега Реджеп Ердоган в Белия дом и стоейки до него в Овалния кабинет добави: "Ако срещата премине добре, почти веднага".

JUST IN: President Trump welcomes Turkish President Recep Tayyip Erdoğan to the White House for critical bilateral talks. pic.twitter.com/Q3dzAakE8l — Fox News (@FoxNews) September 25, 2025

В началото на откритата за медиите част от разговор турският президент заяви, че "отношенията между Турция и САЩ преминават през труден период", като подчерта надеждата си в днешния разговор да успее да обсъди "в детайли" въпросите, свързани със закупуването на изтребители F-35 и F-16.

На въпрос дали би искал да постигне сделка за продажба на самолети F-35 на Турция, Тръмп посочи пред журналисти: "Мисля, че той ще успее да купи нещата, които иска да купи".

По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Американските власти се притесняваха, че използването от Турция на руската зенитно-ракетна система С-400 може да даде възможност за събиране на данни за капацитета на F-35 и че информацията може да попадне в руски ръце, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

WATCH LIVE: Trump meets with Turkey's president at the White House. https://t.co/U5iqInGfJ7 — Fox News (@FoxNews) September 25, 2025

В същото време Тръмп отбеляза задоволството си от проведените през изминалите дни срещи с Ердоган и други лидери относно ситуацията в ивицата Газа, като заяви: "Смятам, че ще постигнем някакво споразумение".

Тръмп също така определи Ердоган като "много неутрален" по отношение на войната между Русия и Украйна и заяви: "Президентът Ердоган е уважаван и от двамата (президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски). Всички уважават Ердоган - аз също".

Тръмп добави, че би искал Турция да спре да купува газ от Русия. "Бих искал той да спре да купува газ от Русия, докато Русия продължава тази инвазия срещу Украйна", посочи американският президент пред турския си колега.

През 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети "Пейтриът" (Patriot), а през 2019 г. доставките на руските С-400 бяха завършени. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция, припомня "Тюркийе тудей".

