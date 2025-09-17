ЕС остава най-големият донор на хуманитарна помощ и непоколебим защитник на решението за две държави, предлагаме да се преустановят търговските отстъпки за Израел, заяви Фон дер Лайен

0 Снимка: AP/БТА

Европейската комисия представи днес предложение за прекратяване на някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и за санкции срещу "Хамас", срещу крайнодесни министри и извършващите насилие заселници.

Комисията обяви, че спира двустранната си подкрепа за Израел, с изключение на подкрепата за гражданското общество. Това засяга бъдещи плащания между 2025 и 2027 г., както и текущите проекти за институционално сътрудничество с Израел и проектите, финансирани по регионалния механизъм за сътрудничество ЕС-Израел, се посочва в съобщението.

Предложенията са свързани с преглед на спазването от страна на Израел на споразумението за асоцииране. Комисията е установила, че действията, предприети от израелското правителство, представляват нарушение на зачитането на правата на човека и демократичните принципи. Това дава право на ЕС да замрази споразумението едностранно.

Комисията пояснява, че нарушението е свързано с хуманитарната обстановка в Газа след военната намеса на Израел, блокадата на хуманитарната помощ, засилването на военните действия и решението на израелските власти да ускорят плана за заселване в така наречената зона Е1 на Западния бряг. Според ЕК това допълнително подкопава решението за две държави.

Ужасяващите събития в Газа трябва да спрат, призовава по този повод председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ и освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас", добавя тя, цитирана в съобщението.

ЕС остава най-големият донор на хуманитарна помощ и непоколебим защитник на решението за две държави. Предлагаме да се преустановят търговските отстъпки за Израел, пояснява Фон дер Лайен.

В съобщението се уточнява, че предложението предвижда вносът в ЕС от Израел да не бъде повече при преференциални условия. Стоките ще бъдат облагани с мита на равнището, прилагано за всяка друга държава, с която ЕС няма споразумение за свободна търговия. Предложението на комисията ще бъде разгледано от Съвета на ЕС, като търговските мерки подлежат на одобрение с квалифицирано мнозинство, а останалите - с единодушие.

Вчера Израел предупреди ЕС за "необратими действия", ако наложи нови санкции на страната.

ЕС, най-големият търговски партньор на Израел, представлява близо една трета от международната търговия със стоки на страната за последната година. Прекратяването на преференциалния достъп може да доведе до по-високи мита за израелските стоки и услуги, но не представлява директен бойкот.

На ход са и новите санкции срещу Русия

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат по-силно руските банки и енергийни компании, както криптовалутите, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след седмичното заседание на еврокомисарите.

Тя отбеляза, че ЕК съгласува тясно със САЩ новите мерки. По нейните думи скоро комисията ще представи предложение със списък за допълнителни санкции, който подлежи на одобрение от Съвета на ЕС.

В последните дни Русия разширява войната в Украйна с навлизането в Полша и Румъния, посочи тя по повод инцидентите с руски дронове. По нейните думи това е следваща и по-опасна фаза от войната. Според нея руският президент Владимир Путин подлага на проверка Запада и, ако усети някаква слабост, ще продължи с натиска.

Европа трябва да отговори твърдо, каза Калас. Основна част от усилията за прекратяване на конфликта са насочени към ограничаване на достъпа на Русия до средства за водене на война, поясни тя.

