Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Ивицата Газа

Израелското външно министерство осъди в мрежата "Екс" "безсмисления опит за проникване в зона за бойни действия", допълвайки, че "корабите и пътниците са прехвърлени в израелско пристанище и се очаква бързо да бъдат експулсирани".

Коалицията съобщи за най-малко три прихванати плавателни съда.

"Флотилия на свободата" заяви, че корабите са превозвали жизненоважна помощ на стойност над 110 000 щатски долара, включително лекарства, респиратори и хранителни добавки, предназначени за гладуващите болници в Газа.

Израел блокира няколко международни флотилии с хуманитарна помощ през последните месеци, които се опитваха да достигнат опустошената от войната палестинска територия, където според ООН вече има глад.

Миналата седмица израелските военноморски сили спряха друга флотилия на Global Sumud, съставена от около 45 кораба, на борда на които имаше политици и активисти, включително шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Този ход предизвика масови протести в цяла Европа.

ИЗБРАНО
Никол Кидман плащала на Кийт по 600 000 на година, за да бъде трезвен Лайф
Никол Кидман плащала на Кийт по 600 000 на година, за да бъде трезвен
48068
"Евтини" билети по $ 2000. ФИФА превръща Мондиал 2026 в недостъпен за фенове извън САЩ Корнер
"Евтини" билети по $ 2000. ФИФА превръща Мондиал 2026 в недостъпен за фенове извън САЩ
4880
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни Бизнес
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни
16659
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
10005
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
19844
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ URBN
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
976
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен? Trip
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен?
1818
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие Вкусотии
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие
967
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
8048