Нова международна флотилия за Газа беше прехваната от израелската армия
Израелското външно министерство осъди "безсмисления опит за проникване в зона за бойни действия"
Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
Ивицата Газа
Israeli military intercepts Freedom Flotilla vessels. pic.twitter.com/kzfBuLdnaV— IHH Humanitarian Relief Foundation (@IHHen) October 8, 2025
Израелското външно министерство осъди в мрежата "Екс" "безсмисления опит за проникване в зона за бойни действия", допълвайки, че "корабите и пътниците са прехвърлени в израелско пристанище и се очаква бързо да бъдат експулсирани".
Another futile attempt to breach the legal naval blockade and enter a combat zone ended in nothing. The vessels and the passengers are transferred to an Israeli port. All the passengers are safe and in good health. The passengers are expected to be deported promptly.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 8, 2025
Коалицията съобщи за най-малко три прихванати плавателни съда.
"Флотилия на свободата" заяви, че корабите са превозвали жизненоважна помощ на стойност над 110 000 щатски долара, включително лекарства, респиратори и хранителни добавки, предназначени за гладуващите болници в Газа.
Израел блокира няколко международни флотилии с хуманитарна помощ през последните месеци, които се опитваха да достигнат опустошената от войната палестинска територия, където според ООН вече има глад.
Миналата седмица израелските военноморски сили спряха друга флотилия на Global Sumud, съставена от около 45 кораба, на борда на които имаше политици и активисти, включително шведската екоактивистка Грета Тунберг.
Този ход предизвика масови протести в цяла Европа.