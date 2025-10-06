Днес са пуснати 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа

3901 Снимки в колаж: АР/БТА/стопкадър/Dir.bg

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и от България, предаде БТА. Сред експулсираните са шведската активистка Грета Тунберг и българинът Васил Димитров, допълни bTV.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия", написаха от израелското министерство на външните работи в социалната мрежа "Екс".

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище "Бен Гурион" близо до Тел Авив, облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.

В глобалната флотилия "Сумуд" участваха около 500 активисти от различни държави, сред които и Грета Тунберг. Тя се състои от 42 цивилни кораба, които пренасяха хуманитарна помощ за Ивицата Газа. Задържана беше миналата седмица в израелски води, след като е била предупредена, че навлиза в милитаризирана зона.

"Кажете на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", призова в свое видеообръщение Васил Димитров.

