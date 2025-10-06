Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и от България, предаде БТА. Сред експулсираните са шведската активистка Грета Тунберг и българинът Васил Димитров, допълни bTV.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия", написаха от израелското министерство на външните работи в социалната мрежа "Екс".

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище "Бен Гурион" близо до Тел Авив, облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.

Израелският посланик: Активистите от флотилията са в безопасност, предпочетоха провокацията пред помощта
В глобалната флотилия "Сумуд" участваха около 500 активисти от различни държави, сред които и Грета Тунберг. Тя се състои от 42 цивилни кораба, които пренасяха хуманитарна помощ за Ивицата Газа. Задържана беше миналата седмица в израелски води, след като е била предупредена, че навлиза в милитаризирана зона.

"Кажете на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", призова в свое видеообръщение Васил Димитров.

