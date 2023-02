Американският президент Джо Байдън пристигна изненадващо в украинската столица Киев в навечерието на първата годишнина от пълномащабната руска инвазия.

Видеокадри и снимки, разпространени в каналите на местните медии в Телеграм, показаха държавния глава на САЩ на Михайловския площад в украинската столица. Байдън бе придружаван от президента Володимир Зеленски.

Визитата на американския президент бе пазена в строга тайна, като до последно официалните власти във Вашингтон отричаха появилите се в медиите информации, че 80-годишният държавен глава на САЩ ще посети Украйна, след като пристигне на посещение в Полша.

По програма във вторник - 21 февруари - Байдън трябва да е във Варшава.

"Джо Байдън ще изрази продължаващата подкрепа на САЩ за Украйна, докато е в съседна Полша, където ще кацне във вторник сутринта, но това ще бъде всичко", заяви снощи говорителят на Съвета за национална сигурност на САЩ Джон Кърби.

"Украинская правда" съобщи, че американският президент е влязъл в манастира "Свети Архангел Михаил", за да почете паметта на военнослужещите, загинали по време на войната. В този момент в Киев пък бе обявена въздушна тревога, но няма данни за руски ракетни или въздушни удари.

Малко по-късно Володимир Зеленски публикува снимка в своя официален канал в Телеграм с американския държавен глава и написа:

"Джоузеф Байдън, добре дошъл в Киев! Вашето посещение е изключително важна проява на подкрепа за всички украинци".

Зеленски заяви, че с Байдън са обсъдили предоставянето на оръжия с голям обсег на Украйна по време на днешното му изненадващо посещение в Киев, предаде Ройтерс.

Байдън от своя страна коментира, че Киев ще получи нов пакет военна помощ за 500 милиона долара, който ще бъде обявен утре.

По време на срещата си със Зеленски в Мариинския дворец, американският президент потвърди американската и съюзническата подкрепа в хода на конфликта.

"Една година по-късно Киев устоява. И Украйна устоява. Демокрацията устоява", каза Байдън.

Той припомни, че е посещавал Украйна шест пъти по времето, когато беше вицепрезидент в администрацията на Барак Обама. "Знаех, че ще дойда отново", отбелязва президентът на САЩ. Байдън заяви, че Вашингтон ще подкрепи Украйна, докато е необходимо.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.