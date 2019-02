Изпълнителният директор на Раплер (Rappler), новинарски сайт, критикуващ правителството във Филипините, беше арестувана в централата на медията в Манила по обвинение "кибер-клевета", предаде БиБиСи (BBC).

Мария Реса заяви, че обвинението е опит на правителството на Родриго Дутерте да заглуши публикациите. Това е последното от редица различни обвинения срещу нея.

Президентът, който нарича сайта "фалшиви новини", отрича, че обвиненията срещу Реса са политически мотивирани.

Журналистите на живо са предали ареста на Риса във Facebook и Twitter. Разпространяваните кадри показаха как цивилно облечени служители разговарят с Мария Реса, докато журналисти от сайта предават на живо какво се случва. Според съобщенията служители от Националното бюро за разследвания (NBI) са наредили на журналистите да спрат да снимат.

Мириам Грейс Го, редактор на новините на "Раплър", написа, че агентите на NBI са извели госпожа Реса от офисите на медията.

Последното обвинение срещу Реса произтича от седемгодишно разследване за предполагаеми връзки на бизнесмен с бивш съдия във Висшия съд на Филипините. Случаят попада под спорния закон за "кибер-клевета", който влезе в сила през септември 2012 г., четири месеца след публикуването на въпросната статия.

Първоначалното разследване срещу Реса тръгна през 2017 г., но беше спряно от NBI заради изтеклия едногодишния срок за завеждане на дела за клевета. През март 2018 г. обаче NBI възобнови случая.

Арестът сега идва само два месеца, след като Реса плати гаранциите по обвинение за данъчни измами, което според нея също е "изфабрикувано". Ако бъде осъдена само по една от данъчните измами, които й се приписват, Реса може да изтърпи наказание затвор до едно десетилетие. От друга страна "кибер-клеветата" носи максимална присъда от 12 години.

Rappler statement on Maria Ressa’s arrest: ‘We will continue to tell the truth’ https://t.co/wLpVVIO6Ev via @rapplerdotcom