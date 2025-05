Израел нанесе днес за втори пореден ден удари по Йемен, насочени срещу Сана, като обяви, че е извадил от строя международното летище на контролираната от хусите столица, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

В района са поразени и няколко електроцентрали.

Кадри, излъчени по израелската телевизия, показват големи стълбове от от дим, издигащи се над йеменската столица.

В социалните медии също бяха разпространени записи на ударите.

Израел нанася удари по Йемен за втори пореден ден, в отговор на ракетната атака по летище "Бен Гурион" в неделя, припомня АП.

Breaking: Reports from Yemen that the entire international terminal of Sanaa Airport, including all airplanes there, have been destroyed pic.twitter.com/ehpwgh3Car