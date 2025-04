Електричеството в цяла Испания и Португалия спря, а милиони европейци останаха и без комуникации, ударени бяха транспортът и индустрията. Без ток е и голяма част от Франция, съобщиха Агенция "Франс прес" и "Евронюз". Проблемът с тока блокира нормалния живот в трите европейски държави. Но има сигнали за прекъсвания на електричеството в Белгия и Андора - по границата с Испания.

Прекъсването на електрозахранването на испанска територия е настъпило около 12:30 часа местно време, съобщи Асошиейтед прес, като посочва, че толкова мащабна авария е рядко срещана на Иберийския полуостров.

Първоначалните данни сочат, че става въпрос за проблеми с европейската електрическа мрежа. Испанският мрежови оператор Red Eléctrica заяви, че е задействал планове за възстановяване на доставките, като "всички ресурси са насочени към преодоляване на" прекъсването. От компанията съобщават, че е засегнат Иберийският полуостров с общо население от над 50 милиона души, съобщи "3e-news".

Испанската обществена телевизия RTVE съобщи, че прекъсването е засегнало няколко региона на страната около 12,30 ч. местно време, като е оставило на тъмно редакцията на телевизията, парламента на Испания в Мадрид и метростанциите в цялата страна.

Основният оператор на разпределителна система на електроенергия в Португалия "Е-Редеш" (E-Redes) обяви, че работи за поетапно възстановяване на електричеството, предаде БТА.

"Това е общоевропейски проблем", посочва операторът. Португалският оператор допълва, че е бил принуден да спре електрозахранването в отделни райони на страната, за да стабилизира мрежата, като посочва, че част от територията на Франция също е засегната.

Спирането на електричеството удари най-напред мобилните връзки и летищата - първите изчезнаха, а вторите затвориха.

Международното летище Барахас в Мадрид и Умберто Делгадо в Лисабон бяха затворени, след като останаха без електричество, а телекомуникациите също бяха засегнати, като жителите на двете страни твърдят, че нямат достъп до мобилни мрежи, съобщава "Евронюз".

Летищата прибегнаха до аварийните генератори, информира испанският летищен оператор "Аена" (Aena).

