Лидерът на демократите в Камарата на представителите на американския конгрес Нанси Пелоси поиска да се изготвят основанията за повдигане на обвинения на президента Доналд Тръмп, който по думите й е злоупотребил със служебното си положение, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, на които се позова БТА.

"Президентът не ни оставя друг избор освен да действаме, защото отново се опита да опорочи изборите ни за своя лична изгода. Днес искам от председателя (на юридическата комисия в Камарата Джери Надлър) да пристъпи към изготвянето на основанията за повдигане на обвинения (импийчмънт), заяви тя.

"Действията на президента са в сериозно нарушение на конституцията. Демокрацията ни е заложена на карта. Президентът е злоупотребил със служебното си положение, подкопал е националната ни сигурност и е поставил под въпрос честността на изборите ни", каза Пелоси.

Разследването за импийчмънт е съсредоточено около телефонен разговор през юли (на 25-и) между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, в който американският държавен глава иска от украинския да разследва политическия му съперник демократа Джо Байдън, като същевременно бавел 400 милиона долара военна помощ за Украйна, отбелязва АП.

Доналд Тръмп междувременно прикани демократите в Камарата на представителите да побързат с процедурата по импийчмънта му, за да може с нея да се заеме Сенатът, където републиканците държат мнозинство, предадоха ДПА и Франс прес.

"Ако ще ме импийчвате, направете го сега и бързо, за да имаме справедлив процес в Сената и да може страната ни да се върне към нормалния си живот", написа Тръмп в Туитър.

"Нищоправещите демократи имаха исторически лош ден в Камарата вчера. Нямат нищо за обвинителния акт. За тях обаче нищо няма значение, те са полудели", добави Тръмп.

Той изброи няколко лидери на демократите, които според него ще бъдат призовани да дадат показания в Сената: самата Нанси Пелоси, председателят на комисията по разузнаването Адам Шиф и "Байдънови", имайки предвид бившия вицепрезидент Джо Байдън и сина му Хънтър.

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!