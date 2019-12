Мелания Тръмп се разгневи на преподавателка по право, която се пошегува с името на сина й Барън при изслушванията за импийчмънт на президента Доналд Тръмп в Конгреса на САЩ. Обикновено сдържаната първа дама реагира остро, след като Памела Карлан, професор в Станфордския университет, направи сравнение в подкрепа на своята теза, че американската конституция не дава на президента правомощия на абсолютен монарх, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Доналд Тръмп може да кръсти сина си Барън (на английски "барон" - б.р.), но не може да го направи барон", даде пример тя при изслушванията в правната комисия към Камарата на представителите.

Мелания Тръмп бързо реагира гневно в Туитър, като заяви, че Карлан "трябва да се срамува" от своите "очевидно пристрастни политически" действия и че е "използвала дете" за целта.

"Едно малко дете заслужава личният му живот да бъде уважаван и да бъде държано встрани от политиката", заяви още първата дама на САЩ.

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it.